Vláda chce počtvrté navrhnout povýšení šéfa BIS na generála

Praha - Vláda chce počtvrté navrhnout jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky do hodnosti generála. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Návrhu na povýšení Koudelky v předchozích případech nevyhověl prezident Miloš Zeman, který kontrarozvědku kritizoval. Kabinet by se měl návrhy na jmenování generálů k příležitosti státního svátku 28. října zabývat v úterý.

Zeman opomenul Koudelku při jmenovacím ceremoniálu loni v květnu i říjnu a naposledy letos 8. května. Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček se k dotazu, zda Zeman tentokrát Koudelku jmenuje, nevyjádřil. "Bez komentáře," uvedl Ovčáček na dotaz ČTK.

Plukovník Koudelka má podle představ vlády získat hodnost brigádního generála kvůli svým vysokým profesním a osobním kvalitám a velmi dobrým výsledkům, kterých civilní kontrarozvědka dosahuje. Při březnové cestě premiéra Babiše do USA převzal Koudelka v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) ocenění za zahraniční spolupráci.

Zeman v minulosti Koudelku a BIS kritizoval. O šéfovi civilní kontrarozvědky prohlásil, že není člověkem na svém místě. Výroční zprávu BIS, ve které tajná služba varovala například před ruskými a čínskými agenty, označil ji za "plácání" a zpravodajce za "čučkaře". BIS kritiku odmítla a uvedla, že má za sebou úspěšné období.

Zeman spojoval BIS s varováním před technologiemi čínských firem Huawei a ZTE, které loni vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). V lednu uvedl, že ředitel NÚKIB Dušan Navrátil a Koudelka ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně. Babiš následně uvedl, že není pravda, že NÚKIB v tomto případě postupoval společně s BIS. O potenciálním nebezpečí pro ČR, které může představovat rostoucí podíl Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu, psala BIS dříve, ve výroční zprávě za rok 2013.