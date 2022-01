Vláda chce odklad části stavebního zákona projednat zrychleně, uvedl Bartoš

Praha - Vláda chce projednat odklad účinnosti části stavebního zákona ve zrychleném řízení. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Nový návrh, který by měl zejména pozastavit vznik krajských stavebních úřadů, podá zřejmě přes vládu. Poslanci v pátek přerušili projednávání změn navrhovanými vládní koalicí do 1. března. Návrh na přerušení prošel hlasy opozičních hnutí ANO a SPD. I kvůli tomu je podle Bartoše nyní předběžné se bavit o volbě dalšího místopředsedy Sněmovny z hnutí ANO.

"Musím hledat legitimní cesty, jak to (účinnost části zákona) zastavím. Nechci, aby se někde připravovalo něco, co stejně nevznikne. Půjdeme cestou, kterou jsme deklarovali už před volbami," řekl Bartoš. Novelu, která odloží účinnost nového stavebního zákona zřejmě projedná a předloží znovu vláda.

Návrh na přerušení prošel hlasy 83 poslanců opozičních hnutí ANO a SPD, zatímco zapotřebí jich bylo alespoň 82. Koalici na přehlasování opozičního návrhu chyběly hlasy. Omluveno bylo 21 poslanců vládních stran. Zástupci vládní koalice páteční jednání označili za faul. To dnes odmítl bývalý ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Podle něj by měl nový zákon výrazně zrychlit stavební řízení a projednávání změn znovu zabrzdí všechny připravované změny.

Zástupci koaliční většiny po pátečním jednání zpochybnili další možnost volby zbývajícího šestého místopředsedy dolní komory. Ve hře by mohlo být i zrušení této pozice, jež by měla připadnout nominantovi opozičního hnutí ANO. Bartoš k tomu dnes řekl, že si koalice před volbou bude muset ujasnit další řízení Sněmovny. Havlíček pochybnosti o dovolení vedení dolní komory označil za handlování, podle něj má jeho hnutí na pozici nárok. Právě Havlíček je kandidát ANO na zbývající místo místopředsedy.

Skupina koaličních poslanců, kteří v minulém volebním období nový stavební zákon kritizovali, navrhla, aby se o rok odložil vznik krajských stavebních úřadů, které mají spadat pod Nejvyšší stavební úřad. Povolování běžných staveb, rodinných domků, garáží nebo třeba bytů by se řídilo dosavadní právní úpravou. Od 1. července příštího roku by tak vznikl jen Specializovaný a odvolací stavební úřad, který má povolovat takzvané vyhrazené stavby, například dálnice nebo elektrárny.

Stranám bývalé opozice se nelíbilo hlavně to, že stavební úřady přejdou zcela pod stát. Varovaly, že to může ochromit stavební řízení a že se řízení vzdálí občanům. Pětice stran sdružených v koalicích Spolu a Piráti a STAN avizovala již před volbami, že pokud budou po říjnových volbách vládnout, stavební zákon změní. Návrh na přerušení jednání podala bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), pod jejímž vedení současná podoba stavební normy vznikla.