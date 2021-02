Vláda chce od opozice slyšet, zda Senát vrátí pandemický zákon

Praha - Na úterní schůzce s opozicí chce vláda slyšet, zda platí dohoda, že Senát nevrátí poslancům pandemický zákon. Po dnešním zasedání kabinetu to novinářům řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Pokud by horní komora s úpravami předpis vrátila, znamenalo by to nepříjemné překvapení a složitou situaci vzhledem k tomu, že nouzový stav v Česku má přestat podle Sněmovny platit nejpozději v sobotu 27. února.

Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht dnes novinářům řekl, že Senát asi upraví pandemický zákon v návaznosti na verdikt Ústavního soudu, podle něhož musí být protiepidemická opatření řádně zdůvodněna a kompenzována. Mezi senátory na tom podle něj panuje shoda. Senát má zákon projednávat ve středu. Úpravy by musela znovu projednat Sněmovna. Hrozí tak, že zákon nebude přijat před sobotním ukončením nouzového stavu.

Na podobě pandemického zákona se minulý týden shodla vláda s opozicí. "Součástí politické dohody s opozicí bylo, že pandemický zákon projde Senátem tak, jak jej schválila Sněmovna. Ukazuje se, že to neplatí, senátoři vysílají signály, že jsou připraveni zákon vrátit," uvedl dnes Hamáček.

Označil to za nepříjemné překvapení, protože vláda na dohodu s opozicí přistoupila v dobré víře. "Budeme chtít slyšet jako koalice, zda platí ta dohoda, nebo zda jsou tam změny a proč," uvedl. Pokud by Senát předpis vrátil, musela by se pravděpodobně v pátek konat mimořádná schůze Sněmovny, aby předpis projednala.

Podle Tomáše Goláně ze senátorského klubu ODS a TOP 09 by Sněmovna mohla zákon schválit v pátek a zákon by po podpisu prezidenta mohl být vyhlášen ve Sbírce zákonů počátkem příštího týdne. Podle senátorů by vláda v mezidobí mohla postupovat podle krizového zákona.