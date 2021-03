Vláda chce o 30 dní delší stav nouze, testovat budou i firmy do 10 lidí

Praha - Epidemie zpomaluje, Česko už nežádá o zahraniční pomoc s covidem-19. Vláda ale rozvolnění nechystá, poslance požádá o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, nynější končí 28. března. Omezení pohybu mezi okresy zůstává dál v platnosti, lidé ale ode dneška mohou do přírody v celém svém domovském okrese. Vláda také schválila povinné testování ve firmách do deseti zaměstnanců a pro živnostníky, kteří se při práci setkávají se třetími osobami. Z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že státní nákupy ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na začátku epidemie byly chaotické, důsledkem byly rozdíly v ceně i kvalitě.

V Česku se dnes v poledne rozezněly kostelní zvony na památku obětí pandemie koronaviru. Dnes uplynul rok ode dne, kdy v ČR zemřel první člověk s covidem, od té doby s nákazou zemřelo téměř 25.000 lidí. V neděli v Česku laboratoře zaznamenaly nejnižší denní nárůst pozitivních testů od 13. prosince, odhalily jich 2373, o 955 méně než před týdnem. Denní počty nových případů klesají v mezitýdenním porovnání až na jednu výjimku zhruba od prvního březnového víkendu. V pracovních dnech v minulém týdnu přibývalo mezi 10.000 a 14.000 nových případů denně.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes uvedl, že Česko už nežádá o zahraniční pomoc s umístěním pacientů. "Aktuálně to vypadá, že bychom měli být schopni situaci zvládnout vlastními prostředky," uvedl. V nemocnicích bylo v neděli 8007 pacientů s covidem, z toho 1910 v těžkém stavu. Oproti předchozí neděli klesl počet hospitalizací o 758 a počet těžkých případů o 125. Nemocnice jsou kvůli epidemii ale i nadále přetížené. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes uvedl, že na konci dubna by mohlo být v nemocnicích kolem 3000 lidí a 500 na JIP. Denně by mohlo podle modelů přibývat 4000 případů.

Hamáček dnes varoval před razantním uvolněním opatření. Po jednání vlády také řekl, že policisté budou spolu s hygieniky kontrolovat dodržování covidových karantén a izolací. Vláda dnes schválila, že požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, podporu zatím vyjednanou nemá. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce s opozicí o prodloužení jednat ve středu. Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října, nově ho mohou při nižší síle epidemie vystřídat opatření podle pandemického zákona.

Podle vědců z iniciativy Sníh by počet nových případů covidu měl klesnout zhruba na 1400 denně, potom je podle nich možné začít opatření zmírňovat. "Pokud by začalo docházet k rozvolňování při vyšších hodnotách nových nákaz, dojde s velkou pravděpodobností ke vzedmutí nové vlny, neboť míra proočkovanosti i získané imunity není dostatečná, aby zabránila dalšímu šíření viru v populaci," napsali vědci v tiskové zprávě.

Alespoň jednu dávku vakcíny dostal v Česku od 27. prosince téměř milion lidí a obě potřebné dávky má skoro 359.000 lidí. Počátkem března tempo vakcinace zrychlilo, počet dávek podaných tuto neděli byl ale nejnižší od začátku března, zdravotníci aplikovali 8077 dávek vakcíny. Podle Blatného by v tomto týdnu mohl počet očkování stoupnout na 60.000 až 70.000 denně, na víc zatím nejsou vakcíny, dodal. Rada vlády pro zdravotní rizika bude v úterý jednat o možném prodloužení intervalu mezi první a druhou dávkou očkování. Prodloužit interval doporučila Česká vakcinologická společnost, návrh podporuje i vedoucí odborné skupiny při ministerstvu a hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Smejkalova Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) považuje za vysoce efektivní testování ve firmách a navrhuje zvýšit frekvenci testování antigenními testy na dvakrát za týden, nebo dát jako alternativní možnost méně častý PCR test. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) chce s případným častějším testováním počkat ještě na vyhodnocení jednoho kola testů. Firmy nad 250 zaměstnanců musely první kolo testování dokončit do 12. března, podniky s 50 až 249 pracovníky do 15. března. Společnosti s deseti až 49 zaměstnanci musejí všechny zvládnout otestovat do pátku. Testování je závazné také na úřadech a v dalších veřejných institucích. Povinné je zatím jednou za sedm dní. Povinné testování se od 6. dubna rozšíří o firmy do deseti zaměstnanců a živnostníky, kteří se při práci setkávají se třetími osobami.

NKÚ prověřil nákupy pomůcek a materiálu ministerstvy zdravotnictví a vnitra od 1. ledna do 31. srpna 2020 za 8,5 miliardy korun. "Výsledky kontroly ukázaly, že stát podcenil přípravy na krize a na problémy při jejich zvládání," sdělil prezident NKÚ Miloslav Kala. Podle úřadu měla ministerstva zdravotnictví a vnitra vlastní nákupní týmy, které nespolupracovaly. To vyústilo mimo jiné ve výrazné rozdíly v cenách materiálu. Ministerstva v reakci uvedla, že spolupracovala a že nákupy bylo potřeba hlavně provést rychle. Babiš zjištění kontrolorů bagatelizoval výrokem, že v NKÚ "objevili Ameriku". Situaci před příchodem pandemie podle něj podcenily všechny státy. Podle opozičních Pirátů by měla vláda za nákupy vyvodit zodpovědnost.