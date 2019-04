Praha - Vláda chce mimořádně projednat výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Po jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda přizvala na příslušné zasedání prezidenta NKÚ Miloslava Kalu. Babiš minulý týden kritizoval Kalu v návaznosti na výroční zprávu, ve které úřad hodnotí fungování České republiky v loňském roce. Kabinet se proti ní ohradil dopisem.

NKÚ před týdnem ve své zprávě uvedl, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Babiš závěry NKÚ odmítl mimo jiné s tím, že Kala dělá opakovaně politiku, přitom se sám chová nehospodárně při stavbě nového sídla úřadu. Šéf NKÚ reagoval slovy, že dělá svou práci podle toho, co je definované v ústavě a zákoně.

Babiš dnes řekl, že vláda se chce zprávou zabývat. "My jsme požádali pana prezidenta NKÚ, abychom měli možnost s ním projednat na vládě výroční zprávu, protože my ji neprojednáváme. My jsme mu k tomu napsali dopis, protože zkrátka se nám obsah té zprávy nelíbí. Pan prezident přislíbil, že to s námi projedná. Uvidíme, jestli mu bude ten termín, který jsme navrhli, vyhovovat," uvedl Babiš.