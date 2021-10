Vláda chce firmám odpustit poplatky za obnovitelné zdroje v ceně elektřiny

Praha - Stát by mohl odpustit firmám až osm miliard Kč na poplatcích za obnovitelné zdroje, podobně jako u domácností. Důvodem je skokové zdražování elektřiny. Bude o tom s nimi dál jednat. Po jednání tripartity to uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Vláda by se dnes odpoledne měla zabývat návrhem na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje domácnostem se spotřebou do tří megawatthodin, což představuje rovněž zhruba osm miliard korun ročně. Naopak domácnosti s vyšší spotřebou by poplatek v celkovém objemu čtyři miliardy Kč dál platily. Kabinet se rovněž bude zabývat možnosti snížit DPH za energie z 21 procent na nulu.

"Je zde osm miliard korun, které musí vynakládat firmy vůči obnovitelným zdrojům. Toto je částka, o které se ještě budeme bavit se zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců," uvedl Havlíček. Na obnovitelné zdroje jde celkový roční příspěvek 47 miliard Kč, z toho 27 miliard platí stát a zbylých 20 miliard hradí ve svých platbách domácnosti a firmy. Z těch by mohl stát osm miliard odpustit domácnostem a až osm miliard firmám.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zároveň tento týden v Bruselu s Evropskou komisí otevřít téma stanovení stropu cen emisních povolenek, které jsou jednou z příčin zdražování elektřiny v celé Evropě, a zamezit jejich spekulativním nákupům.

Jednání zaměstnavatelů s Havlíčkem by se podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka měla uskutečnit tento týden. "Řada firem dramatický nárůst cen vstupových energií nebude schopná promítnout do ceny svého finálního výrobku nebo služby a samozřejmě může dojít i ke krachům. Možnost podpory pro firmy vidíme v OZE, dohodneme se a připravíme varianty," uvedl. Připomněl, že vedle energií zdražuje i nafta a benzín a hrozí také nedostatek AdBlue, které se přidává do naftových motorů kvůli snižování emisí.

Ceny energií pro české domácnosti i firmy porostou v následujících měsících nejen u elektřiny a plynu, ale například také u uhlí. U elektřiny a plynu očekávají analytici nejpozději na podzim kvůli vysokým velkoobchodním cenám růst cen u nezafixovaných produktů řádově až o 20 procent, což může znamenat, že lidé si připlatí až tisíce korun. Vyšší účty za energie hrozí firmám a domácnostem v celé Evropě. Zvýšení ceny elektřiny o třetinu a plynu o polovinu až dvě třetiny od příštího roku odhaduje největší dodavatel ČEZ.