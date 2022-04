Vláda chce dát 5000 Kč na dítě domácnostem s příjmem do 1 mil. Kč

Praha - Vláda se shodla na vyplacení jednorázového příspěvku 5000 korun na každé dítě pro domácnosti s příjmem do jednoho milionu korun za rok. Po dnešním jednání kabinetu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Vláda plánuje upravit také pravidla rodičovské. Rodiče s nižším příjmem by mohli mít měsíční příspěvek místo nynějších nejvýš 10.000 korun až 13.000 korun. Vláda chce motivovat zaměstnavatele ke zřizování zkrácených úvazků úlevou na odvodech a vyhlásit mimořádné dotace pro dětské skupiny.

Podle premiéra chce vláda balíčkem opatření zmírnit dopady růstu cen. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se příspěvky týkají 2,1 milionu dětí do 18 let a rodiny s příjmem do milionu korun čistého by měly podporu dostat nejpozději do konce srpna. Příspěvek by měl upravit zákon, který připraví ministerstvo práce. Vláda ho po schválení předloží Parlamentu.

"Parametricky jsme hledali správné zacílení. Připravíme jednoduchý speciální zákon. Počítáme s tím, že bychom výplatu mohli zvládnout nejpozději do konce srpna, aby výdaje s nástupem do školy bylo možné pokrýt z těchto finančních zdrojů," řekl Jurečka. Výdaje na jednorázový příspěvek pro domácnosti by činily asi 10,5 miliardy korun.

Podle Jurečky by rodiny měly mít možnost žádat a vyřizovat jednorázovou dávku na dítě co nejvíc elektronicky. Ministerstvo práce by mělo připravit informační systém a propojit ho se systémy dalších resortů. Dávky vyplácejí úřady práce, nyní jsou přetížené a vyřizování se prodlužuje. Jurečka počítá s tím, že v dalších měsících se nápor na pracovní úřady zmírní.

Fiala zopakoval, že vláda upřednostňuje cílenou pomoc před plošnou. "Pomáháme těm, kteří si nemohou s dopady poradit sami. Není v možnostech státních financí, a ani by nebylo rozumné, abychom dávali podporu všem, nedávalo byt to smysl, jenom bychom roztáčeli inflační spirálu," řekl premiér. Dodal, že opatření míří na střední třídu, která není v existenčních problémech.

Také podporu zkrácených úvazků a úpravu rodičovské je nutné upravit novelami. Rodiče s nižším výdělkem by mohli pobírat měsíčně vyšší rodičovskou než dnes, dostávali by ji ale pak kratší dobu. Vláda plánuje motivovat zaměstnavatele úlevami na odvodech. "Zaměstnavatelům umožníme odečíst až pět procent z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které bychom poskytli slevu," uvedl Jurečka.

Kabinet chce posílit také dotace na dětské skupiny, využít chce evropské peníze z Národního plánu obnovy a operačních programů. Vyčlenit by se letos mohlo 7,1 miliardy korun. Podle ministra práce mají opatření přispět ke sladění zaměstnání a rodiny. Rodiče se budou případně moci dříve vrátit do práce. "Lidem dáváme šanci, aby si se situací lépe poradili," řekl předseda vlády.

Koalice původně zvažovala zvýšení rodičovské či další zvýšení životního minima. Tato opatření by zvedala výdaje i v dalších letech. Promítla by se do zvýšení takzvaných mandatorních výdajů, které musí stát vyplatit.