Praha - Česko má být do budoucna modelovou evropskou zemí pro využití umělé inteligence (AI). Počítá s tím Národní strategie umělé inteligence, kterou dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Mezi priority strategie podle něj patří mimo jiné bezpečnost a obrana nebo průmysl a výroba.

"Zajistíme bezpečnost automobilů bez řidiče, robotů i autonomních zbraní, zkrátka všude tam, kde se potkává člověk a inteligentní stroj. Navážeme na naše dosavadní úspěchy v mobilitě a dopravě, vojenském a bezpečnostním výzkumu i na naši historickou zkušenost," uvádí materiál.

Mezi krátkodobé cíle nové strategie, které by se měly uskutečnit do roku 2021, patří především vznik takzvaného Evropského centra excelence v AI na bázi konsorcia akademických výzkumných pracovišť. Mohlo by sídlit i v Praze. Havlíček dříve uvedl, že mezi zájemce o jedno ze čtyř takových center patří také Německo, Francie nebo Finsko. "Pokud se to podaří, tak získáme nejen prestiž, ale i výzkumná centra a nejlepší vědce," uvedl dnes ministr.

"Máme velkou šanci využít špičkový český výzkum v této průlomové technologii jako klíčový nástroj pro naši budoucnost. Zařazujeme se tím mezi evropskou technologickou elitu, která bude udávat nejen směr v oblasti průmyslu, ale stává se rovněž významným světovým hráčem v budování kybernetické bezpečnosti, abychom se tak postavili velké globální hrozbě, jako je krádež dat," dodal v tiskové zprávě ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Havlíček.

Náměstek MPO pro digitalizaci a inovace Petr Očko doplnil, že zásadní je pro ČR přilákat špičkové talenty ze zahraničí, za kterými přijdou výzkumná centra světových firem a další investice. "Na ty naváže rozvoj startupů a inovativních firem v celé ČR. Umělá inteligence se zkrátka neobejde bez té reálné," dodal Očko.

Za naplňování strategie bude přímo odpovědný Havlíček, který to bude koordinovat prostřednictvím nově zřízeného Výboru pro AI. Jeho členy budou zástupci vybraných ministerstev, předsedové Technologické agentury ČR a Akademie věd ČR, odborů nebo generální ředitelé CzechInvestu a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar ČTK už dříve řekl, že strategie je napsána dobře i s termíny a opatřeními. "Česká republika je ale šampionem v produkci koncepcí a strategií. Naučili jsme se je psát, ale bohužel stále máme pocit, že práce na strategii končí schválením vládou ČR," uvedl. Doufá v to, že tato koncepce bude jedna z prvních, která se dočká realizace. "Vzhledem k tomu, že ČR je nejvíce z Evropy závislá na průmyslu, je to důležité," dodal. Zatím ČR za posledních 30 let podle Špicara prorazila ve světě v tomto směru jen s nanotechnologiemi.

Míra praktického využívání umělé inteligence je v českých firmách ve srovnání s dalšími zeměmi podprůměrná, uvedl nedávný celosvětový průzkum společnosti Microsoft. Za jeden rok ji v Česku využije 16 procent firem, zatímco evropský průměr je 40 procent. Naopak do tří let plánují umělou inteligenci používat v USA všechny tamní firmy, v Evropě 87 procent a v ČR až 80 procent společností, vyplývá z průzkumu.

Národní AI strategie (NAIS) je součástí naplňování Inovační strategie České republiky 2019 - 2030 (The Country for the Future) a jejího hlavního cíle učinit z Česka inovačního lídra.