Vláda chce, aby firmy testovaly všechny pracovníky dvakrát týdně

Praha - Vláda podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) chce, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali všechny své pracovníky dvakrát týdně. Ideální by podle něj byla varianta testování vždy po třech dnech. Návrh má podle něj projednat ještě tripartita, teprve poté by ho schválili ministři. Válek to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Od 4. ledna bude přeočkování proti covidu po pěti měsících pro všechny dospělé.

V současné době se musejí testovat jen zaměstnanci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je povinné jednou za týden.

Od 4. ledna se budou moci po pěti měsících od druhé dávky vakcíny proti covidu-19 přeočkovat všichni starší 18 let. Po dnešním jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Dosud měli tito lidé možnost získat posilující vakcínu až po šesti měsících.

Podle harmonogramu nastaveného bývalou vládou by se na lidi ve věku 18 až 35 let dostalo až 19. ledna. Nová vláda urychlila už očkování lidí ve věku 30 až 45 let, kteří si pro posilující očkování mohli přijít o měsíc dříve od pondělí 27. prosince. Dosud to udělalo téměř 23.000 z nich, dalších více než 100.000 lidí v tomto věku se k posilující dávce v pondělí a úterý registrovalo.