Vláda by se měla zabývat mimo jiné školami - video

Praha - První jednání za účasti nového ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) má dnes na programu vláda ANO a ČSSD. Ministři by podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) mohli jednat mimo jiné o uzavření speciálních škol, které zatím spolu s mateřskými byly jako jediné otevřené i přes epidemii covidu-19. ČTK plánuje vysílat dnes živě video z TK po jednání vlády. Kabinet má zasednout ve 14:00, čas TK bude upřesněn.

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý slíbil, že kabinet zveřejní scénář návratu žáků a studentů do škol. Školy jsou zavřené od 14. října a přešly na povinné distanční vzdělávání. V pondělí 2. listopadu se měl do škol vrátit první stupeň základních škol, ministři to ale v úterý vyloučili.

Blatný po svém čtvrtečním uvedení do úřadu řekl, že případné znovuotevření škol chce s Plagou řešit jako jednu z prvních věcí. "Je potřeba na základě dat, která máme, zjistit, jestli to (uzavření škol) má zůstat, nebo se to má změnit," dodal. Není jasné, jestli vydá konečné stanovisko dnes.

Kabinet má zasednout po jednání Sněmovny, která se bude zabývat jeho žádostí o souhlas s prodloužením nouzového stavu o měsíc do 3. prosince. Teprve po souhlasu poslanců může vláda nouzový stav, který vyhlásila kvůli epidemii na 30 dní, prodloužit.