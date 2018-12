Praha - Vláda by podle Senátu neměla získat právo odvolávat ministerské státní tajemníky na podnět příslušných ministrů. Podle kritiků by to byl krok zpět k politizaci státní správy. Senát dnes s touto úpravou vrátil Sněmovně novelu služebního zákona. Dolní komora ji bude moci projednávat až v novém roce. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) senátní úpravy odmítl.

Návrh, aby státní tajemníci na ministerstvech už nebyli kárně odpovědní, ale mohli být vládou odvoláni stejně jako náměstek ministra vnitra pro státní službu, předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Změnu hájila tím, že se režim sjednotí a odvolání bude dál přezkoumatelné soudem, stejně jako u jiných státních úředníků.

Podle odpůrců by ale změna znamenala odklon od depolitizace státní správy, pokud by každá nová vláda mohla vyměnit všechny státní tajemníky, kteří jsou odpovědni za personální obsazování úředníků na ministerstvech.

Senátoři v novele zachovali prodloužení lhůty, během níž by byli úředníci hodnoceni, ze 40 na 60 služebních dnů. Pokud by jeho působení bylo shledáno nevyhovujícím, měl by mít na nápravu 90 místo 40 dnů.

Novela zavádí také dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě, který má nahradit dosavadní tři kola. Právě toto ustanovení by podle opozice i odborů umožnilo vládě zbavit se po systemizaci nepohodlných úředníků a obsadit jejich místa lidmi ze spřátelených firem. Do druhého kola by se totiž mohli vedle kariérních úředníků přihlásit i lidé mimo státní správu, pokud mají zkušenost z řídicích funkcí.

Předloha má přinést možnost pružněji obsazovat volná služební místa, a to i maturanty s příslušnou praxí, kteří by se zavázali do devíti let získat předepsané vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.

Část senátorů chce otevřít možnost oddlužení víc než Sněmovna

Senát zřejmě umožní širšímu okruhu předlužených lidí vyhlásit osobní bankrot. Část členů horní komory chce návrh zákona ještě vrátit Sněmovně s pozměňovacími návrhy, které mají možnost oddlužení odblokovat více, než odsouhlasili poslanci. Přijetí novely nepodpoří senátoři ODS, nebudou ale hlasovat proti. Klub ANO podpoří sněmovní verzi zákona. Novela má například zrušit nynější vstupní podmínku oddlužení, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent závazků.

Podle sociálního výboru by senátoři měli novelu upravit do podoby před projednáváním Sněmovnou. Jeho zástupcům se nelíbí, že by po uplynutí doby oddlužení měl soud přezkoumávat, zda dotyčný splácel dost. Druhý pozměňovací návrh se týká výšky minimální splátky a příjmů umožňujících dlužníkům vstoupit do insolvence. "Pokud by bylo schváleno, že je třeba splatit tisíc korun správci a tisíc věřiteli, řada lidí by nemohla do insolvence vstoupit. Byli by to důchodci či invalidní důchodci, kteří na tento limit nedosáhli," uvedl Marek Hilšer (MHS).

Zmírnění podmínek by mělo podle Hilšera a dalších členů klubu STAN umožnit předluženým lidem vrátit se zpět do obvyklého ekonomického života, vyjít ze šedé ekonomiky. Úpravy navržené sociálním výborem podpoří i senátoři ČSSD. Podle Jiřího Dienstbiera je třeba z novely odstranit podmínku soudního souhlasu, aby se lidé nebáli vstoupit do tvrdého režimu insolvence s nejistotou, zda to soud to po letech potvrdí. Nárůst splátek o tisícikorunu by podle něj snížil přístup důchodců k oddlužení. Pokud se podaří Senátu tyto dvě věci odstranit, bude podle Dienstbiera zákon kvalitní.

Lidovci podle senátorky Anny Hubáčkové podpoří vypuštění podmínky splácení tisícikoruny správci dluhu a věřiteli, kterou mají za nespravedlivý blok vůči nízkopříjmovým dlužníkům. U dalších pozměňovacích návrhů budou postupovat jednotlivě.

Klub ODS podle předsedy Miloše Vystrčila zákon nepodpoří, ale současně nebude hlasovat proti jeho zamítnutí. Novela podle něj dostatečně nemotivuje nejen dlužníky, ale i správce dluhů, protože mají pobírat paušály nezávisle na tom, jak správci na dlužníky působí. Současně ODS podpoří doprovodné usnesení, v němž Senát vyzve ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), aby za rok analyzoval, kolik dlužníků se do nového systému zapojilo, a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD), aby usilovala o zlepšení podmínek pro vymanění se dlužníků z šedé ekonomické zóny.

Předloha ve sněmovní verzi počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Kabinet původně navrhoval polovinu závazků. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Vstup do osobního bankrotu by byl navíc zamítnut, pokud by splátky stačily jen na měsíční asi tisícikorunovou odměnu insolvenčnímu správci. Snazší oddlužení by mohli mít podle schválené verze novely senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou.