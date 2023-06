Vláda by podle Hladíka dnes nakonec nemusela rozhodnout o Istanbulské úmluvě

Praha - Navzdory očekáváním by dnes Istanbulská úmluva nemusela být podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) zařazena na jednání vlády. Řekl to novinářům při příchodu na zasedání kabinetu. Piráti ji ústy vicepremiéra Ivana Bartoše či ministra zahraničí Jana Lipavského podporují, ministr kultury Martin Baxa (ODS) či ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) také.

Istanbulská úmluva, tedy Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, je podle programu prvním bodem dnešního zasedání kabinetu. Vláda má rozhodnout, zda dokument pošle k ratifikaci do Parlamentu. Česko úmluvu podepsalo v roce 2016. K tomu, aby začala platit, ji musí ratifikovat Sněmovna a Senát a podepsat prezident.

ČR patří v EU k menšině zemí, které dokument dosud nepřijaly. Členské státy na začátku června odhlasovaly, že se sedmadvacítka k úmluvě připojí. Kabinet předem oznámil, že se ČR při hlasování zdrží.

"Nevím, jestli k ní nakonec dojde, protože podle mých informací dnes nakonec na vládě nebude zařazena. Ale uvidíme," řekl Hladík. Považoval by ale za rozumné, aby Poslanecká sněmovna i Senát o úmluvě rozhodly letos na podzim.

Bartoš naopak očekává, že vláda dnes úmluvu schválí. "Myslím, že boj proti násilí, i domácímu, na dětech, ženách, seniorech je zásadní," poznamenal.

Také ministr zdravotnictví Válek počítá s tím, že kabinet dnes o úmluvě bude hlasovat. Aby tomu tak nebylo, musela by na zasedání absentovat velká část ministrů, což dnes podle něj nehrozí. Text úmluvy považuje Válek za špatně přeložený do češtiny, originální text je ale podle něj naprosto neškodný. "Myslím, že je velmi dobře, aby ho vláda posunula do Poslanecké sněmovny," doplnil.

Pro podporu úmluvy se na twitteru vyjádřil také šéf diplomacie Lipavský. "Jejím cílem je prevence násilí na ženách, domácího násilí a také ochrana obětí (bez ohledu na pohlaví nebo věk) a spravedlivý trest pro pachatele. S tím nejde nesouhlasit," uvedl. "Nikomu to neuškodí, a naopak pomůže těm, které/kteří to nejvíc potřebují," dodal. Debatu kolem dokumentu považuje za bouři ve sklenici vody.

Způsob dokazování domácího násilí u soudu ani policie se podle Lipavského nezmění, úmluva také nezasahuje do rodinného života ani neobsahuje definici rodiny či rodinného soužití. "Zlepší se tak systém opatření, který chrání oběti násilí, a těm bude poskytnuta dostatečná pomoc," poznamenal ministr.