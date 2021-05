Vláda by mohla v květnu navrhnout členy orgánu na kontrolu tajných služeb

Praha - Vláda by mohla Sněmovně v květnu navrhnout kandidáty do orgánu nezávislé kontroly tajných služeb. ČTK, Českému rozhlasu a České televizi to při dnešní návštěvě IKEM řekl premiér Andrej Babiš (ANO). S pětičlenným nezávislým kontrolním orgánem počítá česká legislativa od roku 2018, kvůli přísným požadavkům na jeho členy se však dosud nepodařilo najít dostatek kandidátů na jeho obsazení.

K předložení kandidátů vyzvala minulý týden vládu sněmovní komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (VZ). Babiš dnes řekl, že kabinet by mohl členy orgány navrhnout už brzy. "Myslím, že jsme konečně údajně našli ty lidi, kteří splňují ty kvalifikace. Já to honil, abychom to konečně udělali. Doufám, že v měsíci květnu to proběhne a navrhneme to Parlamentu," uvedl.

Novelu upravující kontrolu nad tajnými službami v ČR podepsal prezident Miloš Zeman v září 2017. Předpis vytvořil mimo jiné sněmovní komisi pro kontrolu civilní rozvědky Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Do té doby kontrolovaly sněmovní komise pouze Bezpečnostní informační službu (BIS) a VZ.

Vedle toho novela počítala s orgánem nezávislé kontroly, složeného z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejností respektovaných lidí. S omezeními mu dala možnost i kontrolovat tzv. živé věci. Přísné podmínky pro členy, které podle řady expertů a poslanců znemožňovaly orgán vytvořit, částečně zmírňuje novela, kterou prezident podepsal v březnu a bude účinná od července.

Po vládě už předpis v poslední podobě nepožaduje, aby poslancům na obsazovaná místa navrhla alespoň dvojnásobný počet kandidátů. Nebude už také vyžadovat právní vzdělání. Členové naopak nadále musí mít prověrku na stupeň přísně tajné a být starší než 40 let a zůstává i řada dalších podmínek. Kontrolní orgán se má podle zákona skládat z pěti členů, kteří v něm smí strávit maximálně dvě pětiletá funkční období v řadě.