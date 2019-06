Vláda by měla v pondělí rozhodovat o zaměstnávání lidí z Ukrajiny

Praha - O zaměstnávání lidí z Ukrajiny v Česku by měla v pondělí jednat vláda. Zabývat by se měla podle svého programu zvýšením počtu žádostí o zaměstnanecké karty ve Lvově a hodnocením projektu pro získání ukrajinských sil do zemědělství a potravinářských firem. Hospodářská komora uvedla, že kabinet se chystá rozhodovat o zdvojnásobení kvóty pro přijetí ukrajinských zaměstnanců na 40.000 ročně a také o výši jejich mzdy.

Podle údajů ministerstva práce mělo na konci loňska v Česku zaměstnání 121.086 lidí z Ukrajiny. Tvořili tak přes pětinu zahraničních zaměstnanců v Česku.

Podle návrhu, který vypracovalo ministerstvo zahraničí, by ročně mohlo do českých firem nastoupit místo 19.600 až 40.000 ukrajinských pracovníků. Na stole byly i dvě varianty stanovení jejich mzdy. Podle první by síly v režimu Ukrajina měly dostat aspoň medián pro svou profesi. Podle druhé varianty by to měl být 1,2násobek zaručené mzdy, tedy letos podle profese minimálně od 16.020 do 32.040 korun. Navýšení kvót mělo původně platit od dubna. Podle Hospodářské komory se termín "fakticky posouvá" na začátek listopadu, nabírání většího počtu žádostí o místo by mělo začít v září.

Odbory a ministryně práce stanovení mzdové hranice podporují. Podle nich by zabránila zneužívání ukrajinských sil v Česku. Hospodářská komora je proti. Podle ní by Ukrajince a Ukrajinky proti českým zaměstnancům naopak zvýhodnila. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů o výši odměny už jednali, ale neshodli se na ní.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) už dřív ČTK řekla, že čeští zaměstnanci díky růstu mezd a nedostatku pracovních sil už navrhované částky mají, v nevýhodě by tedy nebyli. Kritérium by mělo zabránit tomu, aby lidé z Ukrajiny konkurovali levnou prací. Pokud by byly mzdy příliš nízké, cizinci by si místo Česka mohli zvolit práci v zemích s vyšším výdělkem, podotkla šéfka ministerstva práce.

Program pro přijímání pracovníků z Ukrajiny má ČR od roku 2016. Původně jeho prostřednicvím smělo přijet 3800 lidí ročně. Kvůli nedostatku pracovních sil a požadavkům zaměstnavatelů se počet už dvakrát zvyšoval. Nejdřív na 9600, pak na 19.600.

Ministerstvo zahraničí v podkladech pro vládu už dříve uvedlo, že kapacita projektu je nedostatečná a na termín podání žádosti o zaměstnaneckou kartu se čeká přes 80 dní. Zhruba pětina Ukrajinců čekání vzdá. Prodlužují se také vyřizovací lhůty a lhůty pro snímání biometrických údajů. Ministerstva vnitra, zahraničí a práce proto kvůli zdvojnásobení kvóty žádají o další místa. Podle původních informací by rády získaly 133 nových úřednických či inspektorských postů. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přitom v návrhu rozpočtu počítá se škrtnutím desetiny pozic ve veřejné správě.

Podle Hospodářské komory se čekací doba na udělení termínu na konzulátu ve Lvově prodloužila už na 105 dní. Posílení počtu úředníků a inspektorů by ročně stálo asi sto milionů korun, letos zhruba 48 milionů. Komora uvedla, že náklady se pokryjí z vyšších správních poplatků od žadatelů o zaměstnaneckou kartu.