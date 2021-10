Vláda by měla projednat protikoronavirová opatření ve školách

Praha - Vláda by dnes měla probrat protikoronavirová opatření na základních a středních školách. Podle návrhu, jak se na něm minulý týden dohodli ministři zdravotnictví Adam Vojtěch a školství Robert Plaga (oba za ANO), budou muset nenaočkovaní učitelé ve výuce nosit respirátory. Pro žáky tato povinnost platit nebude. V okresech, kde bude týdenní výskyt nákazy vyšší než 300 případů na 100.000 obyvatel, se neočkovaní žáci budou za týden po podzimních prázdninách na koronavirus testovat. Kabinet by mohl také projednat novelu krizového zákona, která má umožnit policii kontrolovat a na místě pokutovat nedodržení protikoronavirových opatření.

Změny v opatřeních ráno projedná rada vlády pro zdravotní rizika, dopoledne zasedne poprvé po sněmovních volbách ústřední krizový štáb.

V běžné agendě ministři končící vlády posoudí návrh novely o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty a vyslechnou informace ministerstva zemědělství o plánu v národních zemědělských dotacích pro příští rok přerozdělit pět miliard korun. Je to stejně, jako bylo po posílení dotací v letošním roce a o 1,2 miliardy korun více, než původně vláda pro letošní rok předpokládala.

Ministerstvo kultury vládě předloží dvě dlouhodobě připravované novely, po schválení by je kabinet měl poslat k posouzení nově ustavenou Sněmovnou. Zákonem o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území EU se má Česko připojit k právní normě Evropské unie, která má ochránit kulturní dědictví v zemích jeho původu. Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek by měl zajistit mimo jiné lepší ochranu dětí před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy násilí a nenávisti i před nežádoucí reklamou. Norma má do českého právního řádu zavést evropskou směrnici z roku 2018. Na programu má kabinet také novelu autorského zákona.