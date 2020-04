Vláda by měla prodloužit nouzový stav

Praha - Další mimořádné jednání kvůli epidemii nového typu koronaviru má dnes na programu vláda ANO a ČSSD. Kabinet by měl především do 30. dubna prodloužit nouzový stav, který platí v Česku od 12. března. Zabývat by se měl i návrhem ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), podle kterého by měl stát dát 1,16 miliardy korun na zmírnění dopadů na koronavirové krize na kulturu.

Kabinet může podle zákona o bezpečnosti ČR vyhlásit nouzový stav nejdéle na 30 dnů, poté ho může prodloužit po předchozím souhlasu Sněmovny. Poslanci dostali od vlády návrh, aby umožnili prodloužení o dalších 30 dní do 11. května, komora ale zatím v úterý povolila jen prodloužení do konce dubna. Části opozice vadilo, že vláda poslancům nevysvětlila, k čemu chce další pokračování nouzového stavu využít.

Zaorálek chce pro nezávislé kulturní subjekty bez vlastního zřizovatele 440 milionů, které se přidají do grantového řízení. Navrhuje také zřídit program na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií s 30 miliony korun. Regionální kultuře chce poslat 390 milionů a pro resortní příspěvkové organizace letošní příspěvek navýšit o 300 milionů korun.

Kabinet by se podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) měl také zabývat obnovením Národní ekonomické rady vlády (NERV). Hlavním úkolem rady složené ze zástupců ekonomů i velkých firem má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také měla vyhodnotit opatření přijatá kvůli koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021.