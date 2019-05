Vláda by měla probrat zápůjčku ropy či doporučení ombudsmanky

Praha - Další zápůjčkou ropy ze státních rezerv pro petrochemický holding Unipetrol a novelami zákona o potravinách a tabákových výrobcích či zákona o obchodování s emisními povolenkami by se na svém dnešním jednání měla zabývat vláda. Na programu je i materiál od veřejné ochránkyně práv, která doporučuje změnu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v pátek ČTK řekl, že by se vláda měla zápůjčkou ropy pravděpodobně zabývat. Čistá ruská ropa pro rafinerii Litvínově totiž proti původním plánům má přitéct nejdříve kolem 20. až 22. května. Původní termín kolem 15. května vzal za své kvůli technickým problémům. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do ČR, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem.

Ombudsmanka žádá vládu, aby zrušila poplatek, který musí zaplatit všichni, kdo podávají podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad podle ní vůbec neřeší několik stovek podnětů ročně, které dostane od lidí i jiných úřadů, kteří ale poplatek 10.000 korun neuhradí. Poplatek byl zaveden v říjnu 2016. Podle poslaneckého návrhu měl ulevit ÚOHS od množství neoprávněných podnětů.

Kabinet má na programu i informace k chystané návštěvě mongolského ministra zahraničí v Česku či naopak zprávu o nedávné cestě premiéra Andreje Babiše (ANO) na summit zemí visegrádské čtyřky s Japonskem. Zabývat se budou i analýzou vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2018 a zprávou o plnění strategie sociálního začleňování za rok 2018.