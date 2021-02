Vláda by měla probrat pandemický zákon či úpravu rozpočtu

Praha - Návrh pandemického zákona, který by mohl omezit nutnost využívání nouzového stavu v boji proti covidu-19, či zákona o kompenzačním bonusu dnes projedná vláda. Kabinet by měl také jednat o novele státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet v současnosti nepočítá s dopady daňového balíčku, který mimo jiné zrušil superhrubou mzdu a snížil zdanění, ani s dodatečnými výdaji na náhrady podnikatelům zasaženým pandemií.

Kabinet dnes čeká čtvrté jednání za posledních pět dní. V pátek a o víkendu ministři řešili důsledky toho, že Sněmovna nevyslovila souhlas s prodloužením nouzového stavu. Vláda ho v neděli vyhlásila znovu na základě žádosti hejtmanů. Platit bude do konce února, kabinet chce těchto 14 dní využít k jednání s opozicí o budoucí podobě boje s epidemií. Pandemický zákon je jedním z požadavků opozičních stran.

Nový zákon o kompenzačním bonusu by měl být účinný zpětně od 1. února a zvýšit denní příspěvek z 500 na 1000 korun. Zároveň by již neměl být podle úřadu navázán na nouzový stav. Podpora bude zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Nový systém podpor, na který je navázáno mimo jiné i pokračování programu Antivirus, by měl podle ministerstva financí pomoc dostat k podnikatelům rychleji a ve větším objemu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v neděli uvedl, že nový systém podpor bude stát měsíčně bez záruk 20 až 25 miliard korun.

Schválený schodek rozpočtu na letošní rok je 320 miliard korun, změna daní by měla podle dřívějších odhadů ministerstva financí snížit příjmy o 87,5 miliardy korun. Do nové výše schodku bude podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) také nutné promítnout náklady na nové programy kompenzací podnikatelům, které vláda chystá. Změnu rozpočtu navrhne ministryně schválit ve stavu legislativní nouze.