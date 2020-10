Vláda by měla jednat o nabídce pomoci USA v boji s covidem

Praha - Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) požádal premiéra Andreje Babiše (ANO) o mimořádné svolání vlády. Kabinet by měl schválit nabídku Spojených států amerických na vyslání vojenských lékařů a zdravotníků do Česka, kde by měli pomáhat s bojem proti koronavirové epidemii. Metnar to dnes ráno oznámil na twitteru. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve středu uvedl, že příští týden dorazí do Česka tým 28 lékařů Národní gardy z amerických států Nebraska a Texas.

"Požádal jsem premiéra o mimořádné svolání vlády," oznámil dnes ráno Metnar. Kromě schválení americké nabídky by ministři měli udělit souhlas i s případnou další zahraniční výpomocí. "Abychom byli připraveni přijmout možné další nabídky pomoci ze strany ostatních spojenců z NATO a EU," uvedl Metnar.

Mluvčí resortu obrany Jan Pejšek ve středu řekl ČTK, že by do Česka měly přijet čtyři sedmičlenné týmy příslušníků Národních gard Texasu a Nebrasky s vlastním vybavením. Americké velvyslanectví uvedlo, že o vyslání amerických specialistů hovořil velvyslanec Stephen King s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Tito vojenští zdravotničtí profesionálové mají zkušenosti s reakcí na koronavirové onemocnění ve Spojených státech," uvedl King ve středu.

Podle Prymuly příjezd s Kingem dojednal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Po zaslání žádosti do USA přišla nabídka lékařů z Národní gardy. Američtí lékaři by měli být nasazeni v některém z nemocničních zařízení, kde bude nedostatek personálu. Pokud by byl zahájen provoz v polní nemocnici v Letňanech, působili by v ní.

Česko v posledních týdnech čelí rychlému nárůstu počtu infikovaných novým koronavirem a rychle rostou i počty hospitalizací. Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví je v nemocnicích s koronavirem 4417 pacientů, přibližně čtyřikrát více než na počátku října. Zhruba na trojnásobek za stejnou dobu stoupl i počet těžkých případů. Německá i česká média minulý týden informovala, že německé spolkové země Bavorsko a Sasko jsou ochotné přijmout z ČR v případě potřeby pacienty s koronavirem ve vážném stavu.