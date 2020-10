Vláda bude znovu jednat o dalších opatřeních - video

Praha - Vláda dnes ráno na mimořádném zasedání rozhodne, zda kvůli špatné epidemické situaci znovu zpřísní opatření proti šíření koronaviru. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý v Poslanecké sněmovně naznačil, že bude nutné brzy přijmout další restrikce, protože i za současných omezení je kontaktů mezi lidmi stále příliš mnoho. V Česku dál rekordně přibývá nakažených, hospitalizovaných, pacientů ve vážném stavu i obětí. Největší nápor čeká zdravotnictví kolem 11. listopadu, zbývá málo času, uvedl Prymula.

Členové vlády podle České televize v úterý večer diskutovali o možném omezení pohybu lidí, služeb i otevírací doby obchodů. Úplné uzavření země, tzv. lockdown, zatím podle České televize na stole není. Server Seznam Zprávy uvedl, že Prymula navrhne dnes vládě uzavření obchodů a služeb. "Mělo by to být jako na jaře. Zavřené služby a obchody, vyjma potravin a drogerií. Když nic neuděláme, tak nám to ty špitály zničí," řekl serveru jeden z účastníků jednání.

Vláda bude jednat formou videokonference znovu už po dvou dnech. V pondělí rozhodla, že roušky budou ode dneška povinné i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku budou mít členové jedné rodiny nebo lidé při sportování. Povinné jsou nyní také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny. Po pondělním zasedání kabinetu Prymula řekl, že se tento týden nebude na vládě diskutovat o případném celkovém uzavření života v Česku, takzvaném lockdownu. "Základní opatření by měla platit minimálně 14 dnů, abychom věděli, že mají nějaký dopad. Nemyslím si, že by to bylo ve středu nebo kdykoliv tento týden," řekl v pondělí.

V Česku jsou od minulé středy zavřené všechny školy s výjimkou mateřských, restaurace mohou jen vydávat jídlo s sebou, až na výjimky se nekonají žádné sportovní a kulturní akce, povolené je shromažďování maximálně šesti osob. Je také zakázáno pít alkohol na veřejně přístupných místech. Prymula ale míní, že sociálních kontaktů je přesto moc a platná omezení lidé často nedodržují.