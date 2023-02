Praha - Vláda bude ve středu schvalovat aktualizaci programového prohlášení. ČTK záměr potvrdil mluvčí kabinetu Václav Smolka. Změny v plánu připravovaném původě na čtyři roky vysvětluje pětikoalice Spolu a Starostů s Piráty dopady války na Ukrajině, která začala před rokem a přinesla i Česku nové výzvy. Některé změny v programu už kabinet oznámil, například zkrácení termínu navýšení výdajů na obranu země v souladu s aliančními závazky na dvě procenta HDP. Původně tak plánoval až pro rozpočet 2025, nově by chtěl mety dosáhnout o rok dříve. Vyšší tempo nabrala kvůli energetické krizi například také cesta k vyššímu využívání alternativních zdrojů. Část závazků už vláda naplnila, například zrušila elektronickou evidenci tržeb.

Programové prohlášení, úsporná opatření a důchodová reforma jsou podle dřívějšího vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) tři velké okruhy, na kterých nyní kabinet pracuje. První je na řadě revize programu, při které se vyhodnotí realističnost všech cílů, jejich harmonogram a zhodnotí se, co se dosud povedlo. V dubnu by mělo být podle předsedy vlády jasno, kde bude kabinet hledat úspory ve státním rozpočtu, ale také by měly být veřejnosti známé základní parametry chystané důchodové reformy po projednání ve vládní pětikoalici. O plnění programu jednal premiér s jednotlivými ministry během takzvaných bilančních návštěv resortů, na schůzkách stanovovali i další cíle.

V programovém prohlášení, které zveřejnila 7. ledna 2022, vláda slíbila stabilizaci veřejných financí, ukotvení zahraniční politiky v EU a NATO, reformu penzí. Podporu avizovala fotovoltaice, výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Uvedla také, že odklon od uhlí plánuje stihnout do roku 2033. Dálniční síť slíbila rozšířit až o 200 kilometrů. Zásadní změny ve veřejných financích plánoval kabinet dotáhnout v polovině mandátu, aby byly účinné od roku 2024. Cestu ke stabilitě vidí v reformě výdajů státu, ne ve zvyšování daňové zátěže. Plánoval stanovit strop daňového zatížení, zpřísnit rozpočtová pravidla a splnit podmínky pro přijetí eura. Slíbil také zrušit elektronickou evidenci tržeb a zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH, což už se stalo.