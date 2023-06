Vláda bude ve středu rozhodovat o případném zákazu kratomu a kanabinolu HHC

Praha - Vláda bude ve středu rozhodovat o tom, zda se kratom a kanabinol HHC zařadí na seznam zakázaných látek. Nařízení se zákazem připravilo ministerstvo zdravotnictví. Podle něj jsou tyto látky dostupné dětem a mladým, rychle se mezi nimi šíří a jsou pro ně rizikové. Se zákazem nesouhlasí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ani vládní odbor protidrogové politiky. Poukazují na případné trestní dopady prohibice. Doporučují pravidla zacházení s méně rizikovými substancemi řešit v novele o návykových látkách s novým seznamem psychomodulačních látek.

Kanabinol HHC pochází z konopí a kratom z tropické rostliny. V malém množství mohou mít léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumují. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek. Experti hodnotí tyto látky jako méně rizikové, doporučují ale stanovit pro jejich prodej a kontrolu jasná pravidla.

"Ministerstvo zdravotnictví v současné době trvá na zařazení látek HHC, kratom, 7-hydroxymitragynin a mitragynin na seznam psychotropních látek z důvodu dostupnosti těchto látek nedospělé populaci, pro kterou jsou krajně rizikové a mezi kterou se velmi rychle šíří," uvedl resort v podkladech k nařízení. Dodal, že zároveň ale navrhuje rychlé přijetí novely s regulací psychomodulačních látek a poté kratom a HHC nechá hned ze seznamu vyškrtnout.

Na seznamu zakázaných látek je v Česku kolem pěti stovek sloučenin. Dělí se do sedmi skupin. Ministerstvo navrhuje teď v nařízení do dvou oddílů s nejpřísnějšími pravidly zapsat celkem devět substancí. Na zrušení prodeje kratomu či produktů s HHC a vyřešení zásob by podnikatelé i kupující měli zhruba měsíc. Zákaz by začal platit od druhého měsíce po jeho vyhlášení. Netýkal by se ale technického konopí s obsahem HHC do 0,3 procenta. Tato výjimka by neplatila u potravin.

Na zasedání vlády bude ve středu i Vobořil. ČTK řekl, že se může jednat celkem o třech variantách - o zákazu, o vyčkání na novelu a o vrácení návrhu zpět k připomínkám. Vládní protidrogový odbor totiž poukazuje na to, že resort zdravotnictví kratom a HHC do chystaného nařízení dopsal až dodatečně při projednávání nynějších připomínek.

Protidrogový koordinátor, vládní protidrogový odbor i ministr pro legislativu se proti zákazu staví. Upozorňují, že po jeho zavedení by držení kratomu či HHC bylo trestné, hrozit by mohly roky vězení a náklady by si vyžádalo stíhání i soudní procesy. Vobořil doporučuje vyčkat na přijetí novely s pravidly. Psychomodulační látky by si nemohli koupit mladí do 18 let a děti. Prodej by mohl být jen s obsluhou, ne v automatech. Zakázaná by byla reklama. Normu by pro urychlení procesu předložili poslanci, schvalovat by se mohla na podzim, popsal koordinátor. Vládní odbor v podkladech uvedl, že návrh novely je už připravený a dostalo ho ministerstvo zdravotnictví i další resorty.

Vláda v programovém prohlášení píše, že regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti. Kabinet uvádí, že proti závislostem chce postupovat podle "vědecky ověřeného a vyváženého konceptu prevence rizik a snižování škod".