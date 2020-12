Vláda bude v pondělí jednat o zákazu letů z Británie

Praha - Vláda bude jednat v pondělí o zákazu letů z Velké Británie kvůli nové mutaci koronaviru, která se v ostrovní zemi objevila. Případné zpřísnění proticovidových restrikcí v Česku kabinet probere až ve středu. V rozhovoru pro Českou televizi to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Obě rozhodnutí budou podle něho záviset na stanovisku ministerstva zdravotnictví.

"Na vládě se určitě budeme bavit, jestli nezakážeme lety, jako jsme to udělali v první vlně z Itálie... Některé země to už udělaly, já s tím osobně nemám problém," uvedl ministerský předseda. Ode dneška musejí lidé přijíždějící z Velké Británie do Česka nastoupit z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví povinnou až desetidenní domácí karanténu.

Česko je dnes třetím dnem v pátém, tedy nejrizikovějším stupni podle systému PES. Ze třetího do čtvrtého stupně přísnosti opatření se Česko přesunulo z rozhodnutí vlády v pátek. Pro přesun do vyššího stupně musí podle pravidel zůstat stupeň pohotovosti horší po tři dny.

Babiš uvedl, že debata o případném přesunu se ve vládě v pondělí neuskuteční, už věc konzultoval s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) a i vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD). Ve středu se sejde vláda kvůli dalšímu prodloužení nouzového stavu, pokud jej v úterý schválí Sněmovna. "A to je den, kdy o tom (případné přesunu Česka do pátého stupně) budeme jednat," řekl Babiš.

Podotkl ale také, že epidemická situace je jiná než v říjnu, kdy byla zatím nejhorší. Poukázal na to, že se nově provádějí vedle PCR testů i antigenní testy na koronavirus a počet lidí s covidem-19 v nemocnicích je víceméně stabilizovaný. "Nemůžeme to ale podceňovat a musíme to sledovat, ale je to na ministerstvu zdravotnictví, jestli to navrhne," uvedl premiér.

Upozornil na to, že pátý stupeň by znamenal další kompenzace. Zavřely by se opět všechny obchody kromě těch se základním zbožím a také služby.

Babiš v rozhovoru také uvedl, že záložní koronavirové nemocnice v Praze-Letňanech a na brněnském výstavišti by mohly perspektivně sloužit jako očkovací centra.