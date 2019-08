Vláda bude v Polsku řešit unijní otázky, klima či dálnice

Varšava - Ministři české vlády by měli při dnešním společném zasedání se svými polskými protějšky ve Varšavě probírat otázky Evropské unie, ale i ochrany klimatu či dálnice. Novinářům to v Praze před odletem do Polska řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) by měl mluvit i o přeshraničním znečištění v Moravskoslezském kraji, šéf zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) zase o opatřeních proti dovozu masa se salmonelou z Polska do ČR.

Babiš zopakoval, že chce v Polsku navrhnout, aby na zářijový summit V4 dostal kromě zástupců zemí západního Balkánu pozvánku i britský premiér Boris Johnson, se kterým v úterý telefonoval. Unijní otázky by měly být hlavním tématem jeho separátního rozhovoru s Mateuszem Morawieckým, debatovat by měli také o ochraně klimatu.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) by měl podle Babišových představ v Polsku domluvit návštěvu šéfa Ředitelství silnic a dálnic. "Abychom si vyměnili informace, jak Polsko staví dálnice," uvedl. Očekává i zajímavou debatu o rodinné politice či problematice visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko).

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se svým protějškem podepíšou dohodu o spolupráci ve vojenském letectví. "Je to dohoda, která nám umožní lépe plnit závazky NATO a plnění úkolů integrované a protivzdušné obrany, je to zaměřeno na užší výcvik, přepravu, vymezení koridorů na cvičení," řekl novinářům Metnar.

Brabec řekl, že má ve Varšavě se svým protějškem nabitý program. Kromě uhlíkové neutrality chtějí mluvit o zlepšování kvality ovzduší v pohraničních oblastech, polském záměru rozšířit hnědouhelný důl Turów či o nelegálním přeshraničním převozu odpadů z Polska.

Dnešní společné zasedání vlád ve Varšavě je šesté v pořadí. Zatím poslední společné jednání se uskutečnilo loni v listopadu v Praze. Babiš dnes před odletem označil Polsko za jednoho z nejdůležitějších partnerů, se kterým má ČR nadstandardní vztahy.