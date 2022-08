Vláda bude schvalovat zářijové navýšení platů či Antibyrokratický balíček

Praha - Vláda Petra Fialy (ODS) se na dnešním zasedání chystá schválit nařízení o navýšení platů zaměstnanců veřejných služeb a státu, kteří letos nedostali přidáno. Platový základ by se jim měl od září zvednout o deset procent. Kabinet se bude zabývat také novelou zákona, jež obsahuje zvýšení příspěvku na mobilitu či úpravu otcovské. Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) vládě předloží první Antibyrokratický balíček, který má vést k přípravě opatření ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, státního aparátu i občanů.

Na navýšení platů zaměstnanců veřejných služeb a státu bude podle podkladů k předpisu do konce roku potřeba z rozpočtu státu, samospráv a zdravotních pojišťoven 5,17 miliardy korun navíc. Na zvednutí výdělků se dohodli lídři vládních stran s odbory. Ty požadovaly přidání kvůli vysoké inflaci, hrozily protesty.

Pro letošek se plat ve veřejných a státních službách zmrazil úředníkům, pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím. Ostatním profesím výdělek rostl. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se od ledna platový základ zvedl o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent.

Příspěvek na mobilitu pro handicapované by se mohl od října zvýšit z 550 na 900 korun. Na zdvihací plošinu by stát nově mohl lidem s postižením přispět až 500.000 korun, tedy o 100.000 korun víc než teď. Norma upravuje také pravidla poskytování otcovské a pohřebného či hlášení karantén.

První Antibyrokratický balíček má být podkladem pro jednotlivá ministerstva, jež by do konce roku měla připravit legislativní řešení návrhů. Následně by měly resorty připravit návrhy dílčích změn zákonů, které projdou klasickým vládním legislativním procesem.

V balíčku je zmíněná například problematika blokování vedení účetnictví v cizí měně. Pro malé neziskové subjekty je podle materiálu zbytečně zatěžující povinnost účetnictví i podávání daňového přiznání ke korporátní dani, když je výsledkem zdanění nula. Ministerstvo práce a sociálních věcí by podle materiálu mělo například ze zákoníku práce odstranit administrativní zátěž pro zaměstnavatele v podobě povinného sestavení písemného rozvrhu čerpání dovolené.

Vláda také projedná doporučení veřejného ochránce práv, aby v novele krizového zákona uložila ministerstvu vnitra nebo jinému ústřednímu orgánu státní správy povinnost sjednocovat postup veřejné správy a vydávat metodická doporučení v době mimořádných situací. Ombudsman tak reaguje mimo jiné na podněty stěžovatelů a poznatky neziskových organizací z doby pandemických opatření proti covidu.

ČTK bude ve středu 31. srpna vysílat TK po jednání vlády. Očekávaný začátek ve 14:00 (může se změnit s ohledem na průběh jednání).

