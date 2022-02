Vláda bude schvalovat rozpočet příští týden, uvedl premiér

Praha - Vláda by měla schválit návrh státního rozpočtu na letošní rok příští týden. Předpokládá to premiér Petr Fiala (ODS). Rozpočtové provizorium by tak mělo skončit nejpozději do konce března, uvedl premiér na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády. Dnes kabinet rozpočet neprobíral. O návrhu rozpočtu v posledních dnech jednají ministři průběžně. Dnes také diskutují předáci odborových svazů s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) o platech. Jednání tripartity o rozpočtu plánované na dnešní den bylo zrušeno.

Důvodem rozpočtového provizoria je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) jej navrhla se schodkem 377 miliard korun. Nová vláda deklarovala, že chce vypracovat návrh se schodkem pod 300 miliard korun. V neděli ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že deficit státního rozpočtu by měl být pod 280 miliard Kč. Počítá se zvýšením příjmů proti původním předpokladům o více než 61 miliard Kč, zhruba polovina ale půjde na mimořádný růst penzí, zvýšené příspěvky na bydlení kvůli rostoucím cenám energií a na větší výdaje na nemocenskou. Ministr také počítá se škrty u výdajů o 80 miliard korun.

V lednu skončilo hospodaření státního rozpočtu v přebytku 3,9 miliardy korun. Loni v lednu skončil rozpočet se schodkem 31,5 miliardy korun, což byl tehdy nejvyšší lednový schodek od vzniku ČR. Za zlepšením hospodaření stála podle ministerstva financí především specifika rozpočtového provizoria omezující výdaje státu dvanáctinou loňského rozpočtu a v menší míře také daňové příjmy související s vývojem ekonomiky v závěru minulého roku.