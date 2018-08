Praha - Vláda se dnes chystá jednat s odbory o růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok. Plánuje s nimi uzavřít dohodu o úpravě výdělků jednotlivých profesí. Odboráři s kabinetem chtějí vyjednávat o tom, kolik z přidávané sumy poputuje do tarifů a kolik do odměn.

Vláda původně chtěla částku na platy zvednout pro příští rok o šest procent. Na navýšení tak mělo v rozpočtu příští rok být asi 22,3 miliardy korun. Ve středu se koaliční hnutí ANO a ČSSD domluvily, že přidají ještě další tři miliardy. Většině lidí by se měl podle vládního plánu tarif zvednout o čtyři procenta, policistům a vojákům o dvě procenta a učitelům o deset procent. Zbytek peněz by se rozdělil do příplatků a odměn.

Odbory s celkovou částkou souhlasí, čtyřprocentní či dvouprocentní navýšení tarifů je podle nich ale nedostatečné. Předáci tak chtějí s vládou jednat hlavně o tom, kolik peněz připadne u jednotlivých profesí na úpravu platového základu a kolik na odměny.

Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší odborová centrála požadovala růst tarifů o deset procent pro všechny zaměstnance a také navýšení celkové sumy na platy. Předák Josef Středula označil středeční koaliční dohodu za racionální základ pro dohodu vlády s odbory.

Proti plošnému přidávání se od počátku stavěla Asociace samostatných odborů jako menší odborová centrála. Z peněz, které zbudou po navýšení tarifů u jednotlivých profesí, navrhuje vyplatit všem zaměstnancům stejný příplatek bez ohledu na jejich pozici či odbornost.