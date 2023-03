Vláda bude s Asociací krajů jednat o daních, dopravě či zdravotnictví

Praha - O rozpočtovém určení daní, dopravě, zdravotnictví, obnovitelných zdrojích energie či školství bude ve čtvrtek jednat vláda s Asociací krajů. Strakova akademie o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Loni ve stejném formátu zasedli hejtmani s vládou dvakrát, v březnu i červenci byla klíčovým tématem vlna válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Jednání vlády s asociací, kterou vede jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), se uskuteční ve čtvrtek odpoledne na úřadu vlády. Kabinet jednáním s kraji naváže na své středeční výjezdní zasedání, jehož hlavním tématem má být podpora strukturálně postižených regionů. Na programu jsou půjčka z evropského Nástroje pro oživení a odolnost nebo aktualizace Národního plánu obnovy.

Před jednáním vymezili jeho účastníci podle pardubického hejtmana Martina Netolického (ČSSD) osm tematických okruhů, mezi nimiž pokládá za nejdůležitější debatu o změně rozpočtového určení daní mezi jednotlivé kraje. ČTK Netolický řekl, že rozdělení daní mezi kraje pochází z roku 2004 a je určeno pouze procenty, což mezi regiony tvoří rozdíly. Nejhůř na tom podle něj je jeho kraj, Zlínský kraj a Jihomoravský kraj, což vede například k podfinancování oprav silnic. Chtěl by proto, aby bylo rozdělení nově definováno podle konkrétních parametrů, například délky silnic, počtu obyvatel nebo výměry regionů.

Hejtmani budou ve Strakově akademii jednat také o financování osobní železniční dopravy, které určuje smlouva z roku 2016, zajištění lékařské pohotovostní služby nebo o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Hovořit budou také o zajištění investic do obnovitelných zdrojů energie, programu obědy do škol, který by měly administrovat kraje, či tématu vodovodů a kanalizací.

Loni v březnu krátce po ruské invazi na Ukrajinu hejtmani s ministry řešili hlavně výši příspěvků za ubytování ukrajinských uprchlíků. Na červencovém společném setkání se k tématu Ukrajiny přidala mimo jiné problematika energetické bezpečnosti. Zástupci krajů a vlády se domluvili také na obnovení činnosti rady pro energetickou a surovinovou strategii.