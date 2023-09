Vláda bude rozhodovat o zvýšení důchodů či novelách o volbách

Praha - Rozhodnutí o pravidelném lednovém zvýšení důchodů má dnes na programu vláda. Podle nařízení by se měly starobní, invalidní a pozůstalostní penze od ledna zvýšit o 360 korun. Vláda projedná i kompromisní poslaneckou variantu nového zákona o správě voleb či novelu tzv. lex Ukrajina, která má umožnit uprchlíkům z Ukrajiny prodloužit si dočasnou ochranu v Česku o další rok, tedy do konce března 2025. Podle dalšího návrhu by se měla do občanských průkazů zapisovat rodná čísla i po roce 2025.

Starobní penze od sociální správy pobírá 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody dalších 479.000. Průměrný starobní důchod činil na konci června 20.233 korun. "Navrhované zvýšení důchodů se na výši starobního důchodu vypláceného v průměrné výši v červnu 2023 projeví zvýšením o 360 korun na 20.635 korun," uvedlo ministerstvo práce.

Dvojice poslaneckých novel o volbách, které předkládají zástupci všech stran zastoupených ve Sněmovně, upravuje vládní předlohu schválenou v únoru. Na rozdíl od původního plánu pořádat volby od roku 2026 jen v pátek od 07:00 do 22:00 mají volby podle sněmovního kompromisu zůstat dvoudenní. V zákoně naopak zůstal pevný termín v prvním říjnovém týdnu pro některé typy voleb nebo centrálně vedený jednotný seznam voličů.

Kabinet má na programu i novelu zákona o právu na digitální služby, která má zrušit povinnost nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si stát může údaje ověřit jinak. Podle předlohy si každý má sám zvolit, zda bude využívat digitální stejnopis nebo fyzický průkaz. Ministři se budou zabývat i tématem obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov nebo materiálem k prezentaci Česka jako hlavní hostující země na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2026.