Vláda bude rozhodovat o přesunu agentury pro začleňování na MMR

Praha - Kabinet by měl v pondělí rozhodovat o přesunu agentury pro sociální začleňování z úřadu vlády na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), kde by měla být od ledna příštího roku. V podkladech pro jednání vlády chybí, kolik pracovníků a jak velký rozpočet se přemístí. S přesunutím agentury nesouhlasí unie a konfederace zaměstnavatelských svazů. Podle nich změnou vláda opouští meziresortní přístup k sociálnímu začleňování a dá se očekávat i seškrtání agendy.

Ministerstvo financí v materiálu k rozpočtu na příští rok počítá s tím, že by od ledna měla v úřadu vlády, na ministerstvech a v dalších centrálních institucích ubýt desetina míst. Úřad vlády přesun agentury zdůvodnil "vhodností ukotvení agendy sociálního začleňování do kontextu regionálního rozvoje".

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008. Je jedním z odborů úřadu vlády. Má pomáhat obcím zvládnout problémy s ghetty či chudobou. Ve své výroční zprávě uvedla, že loni spolupracovala se 140 městy a obcemi, na jejichž území byla víc než třetina chudinských lokalit v Česku s víc než polovinou vyloučených obyvatel. Agentura měla v minulém roce v rozpočtu 144,7 milionu korun. Utratila 80,6 milionu, z toho by jí ale 61,1 milionu měla proplatit Evropská unie. Evropské peníze má agentura na svou činnost do roku 2022. Radnice s jejím poradenstvím získaly podle výroční zprávy 2,43 miliardy korun.

Podle plánu by se měla agentura jako odbor úřadu vlády zrušit, nový odbor by se zřídil na MMR. "Systemizovaná místa a finanční prostředky na platy a provozní finanční prostředky budou z rozpočtové kapitoly úřadu vlády převedeny do rozpočtové kapitoly ministerstva," uvádí úřad v podkladech pro jednání kabinetu.

Resort financí si v připomínkách stěžuje na to, že není jasné, kolik míst a kolik peněz se vlastně má přesunout. Podle úřadu vlády budou všechny údaje v delimitačním protokolu, který bude do konce července. Podle původního návrhu se měl protokol uzavřít do konce října. Tiskový odbor Strakovy akademie začátkem dubna ČTK sdělil, že by se změna měla týkat 118 zaměstnanců.

Agentura patří do sekce lidských práv úřadu vlády, do níž spadají odbory lidských práv a rovnosti žen a mužů i vládní rady pro lidská práva, národnostní menšiny, záležitosti romské menšiny, rovnost žen a mužů a neziskové organizace či výbor pro zdravotně postižené. Sekci vedla do března tehdejší náměstkyně a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková. Novou zmocněnkyní kabinet začátkem května jmenoval poslankyni ANO Helenu Válkovou. Pozice náměstka je neobsazená.

Už dřív se mluvilo o tom, že by se stejně jako agentura mohl z úřadu přestěhovat i odbor rovnosti žen a mužů. V minulosti byl na ministerstvu práce. O přesunu se debatovalo také u odboru protidrogové politiky. Od záměru úřad po kritice expertů ustoupil.

Ministerstvo by mělo zajistit pokračování dvou evropských projektů i provedení dvou připravovaných. Resort se má postarat také o udržitelnost skončených projektů, jako je boj proti projevům nenávisti Hate Free.

Podle ministerstva financí by mohl kvůli přesunu nastat u evropských peněz problém, podle úřadu vlády je vše v pořádku. Výběrová řízení, která se nestihnou do konce letoška uzavřít, se zruší. Ukončené soutěže s podepsanými smlouvami převezme MMR.

S přesunem agentury nesouhlasí Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Unie zaměstnavatelských svazů. Podle nich to "destruuje a determinuje" agendu a dá se očekávat její seškrtání. Analýza dopadů v podkladech chybí. "Prosté konstatování, že změna se navrhuje s ohledem na vhodnost ukotvení meziresortní agendy sociálního začleňování do kontextu regionálního rozvoje obcí a krajů, je naprosto nedostatečné," uvedly konfederace a unie. Poukazují na to, že sociální začleňování se nedá omezit jen na regionální rozvoj. Přemístění vnímají jako "rezignaci vlády" na koordinování postupu jednotlivých resortů.

Podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce, bylo v roce 2006 v Česku kolem 300 chudinských domů, ulic či čtvrtí s asi 80.000 obyvateli. O deset let později už bylo ghett přes 600 a žilo v nich až 115.000 lidí. Agentura se zaměřuje na bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, sociální práci či zdravotní péči. Pracovala na návrhu zákona o sociálním podnikání, podílela se na úpravě oddlužení.