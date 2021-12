Vláda bude rozhodovat o mandátu pro vyslání 150 vojáků do Polska

Praha - Mandát pro vyslání až 150 vojáků na pomoc s ochranou polsko-běloruské hranice chce dnes na mimořádném zasedání kabinetu schválit končící vláda Andreje Babiše (ANO). Působit by tam mohli po dobu 180 dnů. Podporu plánu, který budou následně posuzovat obě parlamentní komory, vyjádřili politici nastupující koalice Spolu a Pirátů se STAN. Čeští vojáci budou pomáhat polským s ochranou hranic, ale nebudou plnit úkoly bezprostředně související s migranty, sdělil Babiš v úterý ČTK.

Polsko čelí migračnímu tlaku na hranicích s Běloruskem od jara, krize se ale vystupňovala na podzim. Varšava, pobaltské země a další unijní státy obviňují režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty z krizových oblastí do své země a pak je posílá k hranicím bloku. Minsk se tak podle nich mstí za sankce, které EU na režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana to popírá. Do Polska už přijelo 155 britských a 150 estonských vojáků. Od prosince do dubna mají plnit ženijní a průzkumné úkoly.

V pátek Polsko oznámilo, že souhlasí s českou pomocí, oficiálně nabídku dostalo už dříve od prezidenta Miloše Zemana.