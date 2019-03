Praha - Dvěma různými variantami navyšování odměn pracujícím vězňům se bude v pondělí zabývat vláda. Zatímco předkladatelé z ministerstva spravedlnosti navrhují navázat výši odměny přímo na výši minimální mzdy, ministerstvo financí chce, aby částka kopírovala procentuální růst minimální mzdy. Kabinet dále bude jednat o třech poslaneckých návrzích, financích na pomoc zemím s uprchlíky nebo o rozšíření Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Odměny se vězňům navýšily už loni v dubnu, pracující odsouzení tak nyní berou od 5500 do 13.750 korun hrubého měsíčně. Resort spravedlnosti navrhuje navázat výši pracovní odměny odsouzených přímo na výši minimální mzdy: u nejméně kvalifikovaných pracovníků by odměna představovala 50 procent, u těch nejkvalifikovanějších 120 procent. Ministerstvo financí však pokládá takový růst za neúměrný. Nejméně kvalifikovaní vězni by podle jeho návrhu měsíčně pobírali 45 procent minimální mzdy a vysokoškolsky vzdělaní vězni by mohli dosáhnout na 112,5 procenta.

Ministerstvo vnitra vládě navrhne poslat do zahraničí na pomoc uprchlíkům a státům čelícím migračním tlakům 150 milionů korun. Peníze by měly posloužit zejména v Africe - v regionu Sahel a v severní části kontinentu, v zemích Blízkého východu a na Balkáně. Podpora uprchlíků ve zdrojových a tranzitních zemích podle vnitra sníží důvody pro jejich migraci do zemí Evropské unie.

Poslanecké iniciativy pravděpodobně ve vládě narazí. Kabinet se postaví kvůli nesouladu s chystaným stavebním zákonem nejspíš záporně k novele poslance Petra Dolínka (ČSSD), která by umožnila zřídit v Praze jeden stavební úřad pro celé město. Vláda také pravděpodobně odmítne iniciativu pirátských poslanců, kteří chtějí umožnit státu vymáhat po jeho úřednících pokuty, jež za jejich pochybení udělily jiné úřady. Kabinet nejspíš také odmítne další návrh poslanců Pirátů, kteří chtějí zrušit poplatek 10.000 korun za podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.