Vláda bude jednat s opozicí o nouzovém stavu, chce omezit pohyb

Praha - V následujících třech týdnech je kvůli epidemii covidu-19 v Česku podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nutné co nejvíc omezit pohyb lidí a kontakty mezi nimi. Vláda k tomu potřebuje nouzový stav a bude o něm jednat od pátečních 08:30 s opozičními stranami, řekl Babiš novinářům po dnešním zasedání kabinetu. Po hlasování poslanců o pandemickém zákonu a vládní žádosti o prodloužení stavu nouze je v plánu další jednání ministrů, na kterém vláda stanoví podmínky opatření.

Po pátečním hlasování poslanců o pandemickém zákonu a vládní žádosti o prodloužení stavu nouze je v plánu další jednání ministrů, na kterém vláda stanoví podmínky budoucích opatření. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by byla nová pravidla pravděpodobně účinná od pondělí 1. března.

Babiš novinářům řekl, že se vláda připravuje především na jednání s opozicí. "Abychom je znovu požádali o prodloužení nouzového stavu. Potřebujeme ho hlavně proto, abychom radikálně omezili mobilitu obyvatelstva," uvedl. Nárůst počtu pacientů v nemocnicích označil za dramatický. Kabinet dnes probral chystaná opatření, která chce představit opozici a Sněmovnu o nich přesvědčit.

Zákaz pohybu mezi okresy by měl podle premiéra být nejpodstatnějším opatřením. "Výjimkami by byly cesta za prací či péče o osobu blízkou," uvedl. Počítá se ale také například s uzavřením školek a škol i pro první a druhé třídy základních škol. Opozice zatím konkrétní plány od vlády k dispozici nemá, strany dostaly hlavně prezentace a predikce ministerstva zdravotnictví.

Česko podle Babiše pro zvládnutí epidemie nyní potřebuje, aby lidé chodili jen do práce a jinak byli doma a absolutně omezili vzájemné kontakty. "Nové mutace koronaviru se chovají jinak a agresivně, situace není dobrá," uvedl.

Babiš si neumí představit, že by nouzový stav skončil. Věří, že v poslední době existují náznaky spolupráce vlády a opozice. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) dnes odmítla prodloužení nouzového stavu, které by pokládala za ústavně pochybné. Navrhuje, aby kabinet vyhlásil nový nouzový stav. "To je bitva nějakých právních názorů, naši legislativci si myslí, že ten nouzový stav, který jsme vyhlásili na základě žádosti hejtmanů, je v souladu se zákony," uvedl Babiš.