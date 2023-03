Vláda bude jednat s kraji o rozpočtovém určení daní nebo o dopravě

Praha - Vláda Petra Fialy (ODS) bude dnes na pravidelném setkání s Asociací krajů jednat o rozpočtovém určení daní, dopravě, zdravotnictví, obnovitelných zdrojích energie nebo o školství. Vrátí se i k otázce pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, což bylo téma, které dominovalo loňským dvěma setkáním vlády s hejtmany.

Kabinet debatou s kraji naváže na středeční výjezdní zasedání v Jeseníku, které se soustředilo převážně na problematiku regionů včetně podpory strukturálně postižených oblastí. Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) označil za nejdůležitější bod dnešního jednání debatu o změně pravidel, jak v rozpočtovém určení daní dělit peníze mezi jednotlivé kraje.

Hejtmani budou ve Strakově akademii jednat i o financování osobní železniční dopravy nebo zajištění lékařské pohotovostní služby. Hovořit budou také o zajištění investic do obnovitelných zdrojů energie, programu obědy do škol, který by měly administrovat kraje, či tématu vodovodů a kanalizací.

Loni ve stejném formátu zasedli hejtmani s vládou dvakrát, pokaždé byla klíčovým tématem vlna válečných uprchlíků z Ukrajiny. V březnu krátce po invazi jednali ministři s kraji hlavně o příspěvcích za ubytování uprchlíků. Na červencovém společném setkání se k tématu Ukrajiny přidala mimo jiné problematika energetické bezpečnosti.