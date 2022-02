Vláda bude jednat o zmrazení plateb za státní pojištěnce

Praha - Vláda na svém středečním zasedání projedná návrh zákona, kterým zmrazí platby za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění na loňské úrovni. Vyplývá to z programu jednání. Kabinet už tento krok avizoval při schvalování návrhu rozpočtu, k zmrazení plateb je ale potřeba změnit zákon. Stát platí pojistné například za děti, seniory a nezaměstnané. Vláda by podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba mohla debatovat také o ukončení proplácení preventivní PCR testů, které lidé používají například při cestování. Řekl to dnes ČTK. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) by mohl kabinetu představit plán dalších kroků a případného rozvolňování protiepidemických opatření.

Minulá vláda loni rozhodla o navýšení plateb za státní pojištěnce od letošního ledna o 200 korun na 1967 korun za osobu měsíčně. Podle platného nařízení stát od ledna odvádí do systému veřejného zdravotního pojištění tyto navýšené částky. Ze zveřejněného návrhu zákona vyplývá, že od 1. července se odváděná částka sníží na 1567 korun tak, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně.

Ministerstvo financí, které návrh připravilo, očekává, že tím uspoří 14 miliard korun ve státním rozpočtu. "O stejnou částku se sníží příjmy systému veřejného zdravotního pojištění, což by bez dalšího znamenalo úplné vyčerpání základního fondu zdravotního pojištění v letošním roce. Lze nicméně předpokládat, že pozitivněji se bude vyvíjet situace na příjmové stránce od ekonomicky aktivních plátců pojistného, kdy s ohledem na inflaci budou příjmy o cca pět až sedm miliard Kč vyšší," uvedlo v důvodové zprávě. Reálná hodnota bude známa až v průběhu roku. Podle ministerstva je potřeba počítat také s tím, že inflace zároveň zvýší náklady poskytovatelů zdravotních služeb, což bude vyvíjet tlak na navyšování úhrad v dohodovacím řízení o úhradách zdravotních služeb na příští rok.

Zdravotně pojistné plány, což jsou vlastně rozpočty zdravotních pojišťoven, počítaly pro letošní rok s deficitem 9,5 miliardy korun. Příjmy měly vzrůst o 6,3 procenta na 431,2 miliardy korun a výdaje o 4,6 procenta na 440,7 miliardy korun.

Ministerstvo v důvodové zprávě uvádí, že loňské rozhodnutí o navýšení plateb za státní pojištěnce vycházelo z pesimistické predikce, podle které měly loni zdravotní pojišťovny hospodařit se schodkem přes 50 miliard korun. Očekávalo se, že vyčerpají zůstatky na svých účtech a na začátku letošního roku na nich bude jen asi deset miliard korun. Predikce se ale podle ministerstva nenaplnila a systém veřejného zdravotnictví loni hospodařil s deficitem zhruba 13 miliard korun. Zdravotní pojišťovny podle ministerstva měly ke konci loňského roku celkové zůstatky na svých bankovních účtech asi 51,8 miliardy korun. Z toho bylo asi 23,6 miliardy korun na takzvaném základním fondu zdravotního pojištění, z kterého se hradí zdravotní péče.

Vláda bude podle mluvčího Jakoba debatovat také o záměru ukončit od března proplácení preventivních PCR testů ze zdravotního pojištění. Tyto testy lidé využívají například při cestování. Bezplatné by zůstaly jen testy na základě žádanky od lékaře či hygienické stanice. Ministr Válek minulý týden uvedl, že bude s pojišťovnami jednat o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně.