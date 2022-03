Vláda bude jednat o reakci na migraci z Ukrajiny i rostoucí ceny

Praha - Vláda se dnes bude zabývat plánem na zjednodušení zaměstnávání zdravotníků z Ukrajiny. Probere také úpravu pravidel pro nošení roušek v hromadné dopravě tak, aby se povinnost vztahovala na všechny děti nad šest let, tedy i děti z Ukrajiny, dosud platí od zahájení školní docházky. Po úterním schválení žádosti o prodloužení nouzového stavu Sněmovnou by vláda měla vyhlásit, že tento nástroj krizového řízení bude platit další dva měsíce. Jinak by nouzový stav vyhlášený kvůli vlně uprchlíků z Ukrajiny napadené ruskými vojsky skončil v neděli 3. dubna.

Zabývat by se měli ministři i souborem opatření proti rostoucí inflaci. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) hovoří o zvýšení životního minima, valorizaci některých dávek včetně rodičovského příspěvku a příspěvků na mobilitu pro postižené či změně daňové slevy na poplatníka a děti. Balíček opatření pro podniky, které čelí rostoucím cenám energií, má kabinetu předložit ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Ministři by měli probrat také analýzu legislativy, která se dotýká plánu na zmrazování majetků ruských subjektů podléhajících sankcím vůči Rusku.

V rámci běžné agendy vláda posoudí několik opozičních návrhů, odmítne zřejmě trojicí návrhů zákonů poslanců opozičního hnutí ANO, které reagují na rostoucí ceny energií.

Kvůli onemocnění covidem-19 a izolaci se jednání nezúčastní premiér Petr Fiala (ODS), nahradit by ho měl v řízení schůze vicepremiér Vít Rakušan (STAN).