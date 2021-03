Vláda bude jednat o pokračování vývoje české vakcíny

Praha - Vláda dnes bude jednat o možném pokračování projektu české vakcíny, jejíž vývoj byl loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven. Vyplývá to z materiálu, který připravilo ministerstvo zdravotnictví. Úřad si od pokračování slibuje to, že by domácí vakcína mohla chránit i proti novým mutacím koronaviru, které se rychleji šíří a mohou oslabit účinnost nyní používaných vakcín. Náklady na další fázi vývoje, která by zahrnovala výrobu látky pro klinické zhodnocení její bezpečnosti a účinnosti, se předběžně odhadují až na 250 milionů korun.

Na projektu české vakcíny loni pracovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Koordinátorkou týmu byla poslankyně ANO, kardioložka Věra Adámková. Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) loni v prosinci řekl, že ve vývoji není třeba pokračovat, protože bude brzy k dispozici vakcína komerční. Dosud byly v EU registrovány tři vakcíny. Očkování kvůli nedostatku očkovacích látek není tak rychlé, jak se předpokládalo.

Český projekt si v minulosti vysloužil kritiku odborníků. Například bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula ČTK loni v květnu řekl, že většina světových týmů jde při vývoji vakcíny jinou cestou než tým Adámkové. Místo inaktivovaného viru volí mikroorganismy, které jsou schopny vyvolat imunitní odpověď, a do nich vpraví genetickou informaci viru.

Přední členové Učené společnosti ČR také upozorňovali na to, že nelze při řešení takto složité problematiky spoléhat na omezené lokální zkušenosti. Rozpočet projektu označovali za směšně malý. Evropská komise na vývoj vakcíny a léků vyhradila v loňském roce miliardy eur. Český projekt podle členů Učené společnosti také vyvolával dojem, že u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností. Jinak si nedovedli vysvětlit naivitu, s jakou byl projekt představen.

Ministerstvo zdravotnictví nyní navrhuje pokračování projektu české vakcíny kvůli rozšíření mutací koronaviru. "Projekt je možné aktualizovat začleněním současných virových kmenů tak, aby vznikla vakcína s vysokým stupněm ochrany i proti případným novým mutacím," uvádí se v materiálu. V Česku se nyní šíří především britská mutace, minulý týden odborníci potvrdili i první případy jihoafrické mutace. Obě jsou nakažlivější než původní virus.

Tým odborníků je podle ministerstva připraven pokračovat ve vývoji, pokud mu to vláda zadá a pokud bude mít projekt plnou podporu státu. Na druhou fázi by odborníci potřebovali předem až 250 milionů korun, které by byly určeny na výrobu pro preklinické a první klinické hodnocení vakcíny.