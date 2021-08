Vláda bude jednat o navýšení rozpočtu předsednictví EU o 200 milionů korun

Praha - Rozpočet pro české předsednictví v Evropské unii, které začne za necelý rok, ve výši 1,24 miliardy korun v některých položkách zřejmě nebude dostatečný, vláda proto v pondělí bude jednat o jeho navýšení o 200 milionů korun. Vyplývá to ze zprávy k vyhodnocení příprav, kterou kabinet projedná a kterou má ČTK k dispozici. Materiál hovoří také o dodatečném navýšení personálních kapacit o zhruba 30 míst ve státní službě a na stálém zastoupení v Bruselu. Že není rozpočet konečný, přiznal premiér Andrej Babiš (ANO) na konci června po kritice ekonomů, investorů a dalších osobností, kteří měli původní částku 1,24 miliardy za nedostatečnou. Uvedl tehdy, že celkový rozpočet ještě navýší požadavky jednotlivých ministerstev při vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Česko bude předsedat EU ve druhé polovině příštího roku.

Zpráva o přípravách zmiňuje vysokou míru nejistot, a to jak z hlediska reálných cen plnění zakázek a výsledku partnerských řízení, tak nepředvídatelnosti co do formy budoucích jednání vzhledem k vývoji epidemie covidu-19 a politickému vývoji včetně v EU. To vše s dopadem na počet akcí, například summitů a jejich formátu, a v neposlední řadě i vzhledem k aspektům, které původně nebyly zcela reflektovány při rozpočtování před dvěma lety. Pro rok 2022 žádají proto autoři zprávy o navýšení rozpočtu na akce a komunikaci o 148,6 milionu korun. "Jedině tak bude moci centrální koordinátor dostát všem povinnostem," uvádí materiál s tím, že není žádoucí využít k tomu stávající rezervy rozpočtu předsednictví, protože vysoce pravděpodobné budou další nepředvídatelné výdaje přímo v roce 2022. Zpráva také uvádí, že některé výdaje spojené s vrcholnými státními návštěvami hodlá Úřad vlády ČR pokrýt v rámci financí určených na vrcholné státní návštěvy. Personální navýšení bude podle zprávy představovat náklady do zhruba 41,5 milionu korun. Podle původního návrhu mělo přitom Česko zaměstnat kvůli předsednictví 200 lidí, z toho 58 v Bruselu. O téměř deset milionů korun pak má být navýšen rozpočet Úřadu vlády na zajištění akcí, při nichž bude gestorem.

Na rozpočet předsednictví zároveň podle autorů návrhu nesmí dopadnout plošné škrty obsažené v návrhu státního rozpočtu na rok 2022, který počítá se snížením výdajů všech resortů o pět procent na provozní náklady. "Nejen, že výdaje nelze plošně krátit, naopak v souladu s výše řečeným bude třeba kapitoly navyšovat tak, aby proběhly akce, jež byly schváleny," uvádí.

Ekonomové a další osobnosti v druhé polovině června kritizovali rozpočet předsednictví, ale i malou pozornost, kterou mu premiér a ministři věnují. Pod dopis se podepsali například rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, někdejší český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář, ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer, herečka, diplomatka a pedagožka Magdaléna Vašáryová, biskup Václav Malý nebo hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Babiš ve zveřejněné reakci uvedl, že kabinet se na předsednictví svědomitě připravuje už od července 2018. Ve výzvě adresované kabinetu jsou podle něj mýty a polopravdy. Celkový rozpočet se dodatečně navýší o požadavky jednotlivých resortů, vysvětlil tehdy. Odmítl i to, že by mělo předsednictví trpět personální nouzí.

Celkově stát plánuje během předsednictví organizovat 265 akcí v Česku. Na Pražském hradě se má sejít summit premiérů a prezidentů, ministerstvo zahraničí bude navrhovat během předsednictví organizaci summitu EU-západní Balkán na úrovni hlav států a předsedů vlád a ke zvážení chce dát možné summity EU a USA a EUa Indie. Neformálních rad plánuje svolat 14.

Navýšení rozpočtu se má týkat například i summitu pro případ, že by se prodloužila délka jednání nebo byl rozšířen jeho formát. Oproti plánu má být dražší například také pronájem novinářského centra, které bude po celou dobu předsednictví stejné a přístupné den před konáním akcí na vysoké úrovni, a to zahraničním i českým novinářům. "Praxe vychází ze zkušeností předchozích předsednictví a přinese zvýšení nákladů o zhruba dva miliony korun. Oproti roku 2009 také dojde k pronájmu nábytku od dodavatele, nikoliv pořízení vlastního," uvádí zpráva.

Stejně jako v roce 2009 plánuje stát zajistit vozový park předsednictví sponzorováním. Podle předběžných tržních konzultací se ale podle zprávy ukázalo, že trh nebude schopen všechny části zakázky takto poskytnout, třeba autobusy pro převoz delegátů či eventuálně pancéřová vozidla, uvádí dokument. Další náklady na dopravu vyčíslil na 13 milionů korun. Jestliže se podle materiálu navíc potvrdí, že jednotlivé úřady nemohou ve větší míře poskytnout své vozy pro nejpočetnější akce, kdy se počítá s maximem 85 delegací, bude nutné pronajmout komerčně další vozy. Kdyby stát veřejnou zakázku na sponzoring vozů nakonec nevysoutěžil vůbec, náklady pouze za osobní vozy by vyšplhaly na více než 50 milionů bez DPH, konstatuje. S deseti miliony navýšení počítá návrh na pronájem letištních salónků, milion má být vynaložen na dopravní omezení související s konáním akcí.

S navýšením rozpočtu je podle organizátorů předsednictví nutné počítat i kvůli epidemii covidu, plánovaná neformální jednání by se kvůli infekci mohla konat v hybridním formátu, tedy za částečné fyzické a částečné online přítomnosti delegátů, či v online formátu. Odhadované náklady na dodatečnou videotechniku vyčíslili na zhruba čtyři miliony s DPH. Náklady na catering budou po předběžných tržních konzultacích trojnásobné oproti předpokládanému plnění (12 milionů korun), konstatuje zpráva. Stejně tak jsou řádově vyšší náklady na pódia, stany, reflektory,dekorace a výzdobu budov,vlajky, květinovou výzdobu prostor, kde se budou konat akce, souhrnně jde o více než 40 milionů korun, doplňuje. Na zhruba 13 milionů oproti původnímu rozpočtu vyjdou platy, stejnokroje, vybavení, školení a telefonní tarify pro lidi, kteří budou přiřazeni každé delegaci a budou zajišťovat i komunikaci s velvyslanectvími zemí EU.