Vláda bude jednat o Antiviru v pondělí, hotov je návrh kurzarbeitu

Praha - Vláda by měla o pokračování programu Antivirus jednat příští pondělí. ČTK to sdělilo ministerstvo práce. Jeho šéfka Jana Maláčová (ČSSD) dnes na twitteru oznámila, že Sněmovna dostala také kompromisní návrh podoby kurzarbeitu.

Z Antiviru stát vyplácí příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli epidemii a koronavirová krize. Program má skončit na konci dubna. Odbory a zaměstnavatelé v pondělí na jednání tripartity žádali, aby se prodloužil do konce června. Na Antivirus má navázat kurzarbeit, který představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas.

"Program Antivirus by měl být i přes postupné rozvolňování epidemiologických opatření prodloužen... Vláda by o dalším pokračování v té podobě, v jaké ho připravilo ministerstvo práce, měla jednat příští pondělí," uvedlo tiskové oddělení resortu. Neupřesnilo, na jak dlouhou dobu bude Maláčová prodloužení navrhovat a zda bude prosazovat nějaké úpravy podpory.

Z Antiviru stát poskytuje příspěvky na mzdy od loňského 12. března, od vyhlášení prvního nouzového stavu firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvkem B dorovnává při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Příspěvky do 12. dubna podle údajů ministerstva práce získalo 72.085 firem na víc než milion zaměstnanců. Stát podnikům vyplatil 37,6 miliardy korun.

Kurzarbeit měl původně Antivirus nahradit už loni od listopadu. Vláda se na novele o zaměstnanosti, která kurzarbeitová pravidla upravuje, dlouho nemohla shodnout. Výslednou verzi pak kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Poslanci navrhli desítky změn. Spor pak přetrvával v koalici, proti sobě stály dva ucelenější koaliční návrhy. Maláčová téměř před čtyřmi týdny oznámila shodu, o kompromisním znění se pak ale ještě dál jednalo.

"Pozměňovací návrh, na kterém jsme se za ministerstvo práce shodli na úrovni koalice a se sociálními partnery, je připraven ve Sněmovně na druhé čtení," oznámila dnes ministryně. Návrh předkládá trojice poslanců z ČSSD, ANO a KSČM.