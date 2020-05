Vláda bude jednat mimo jiné o zmírnění povinnosti nosit roušky

Praha - Možné uvolňování opatření proti epidemii koronaviru včetně zmírnění povinnosti nosit roušky bude jedno z témat dnešního jednání vlády. Vláda má na programu také menší novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která v důsledku zřejmě zdraží drobné zásilky z čínských a dalších e-shopů v zemích mimo EU. Projednat má také jmenování staronového rektora Univerzity Hradec Králové (UHK).

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) v neděli řekli, že roušky by mohly být povinné jen v uzavřených prostorech. Venku by je lidé nosili pouze na doporučení. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) míní, že by lidé roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest nemuseli venku nosit od poloviny června. Podle Babiše by se ale pravidla mohla při příznivém epidemiologickém vývoji uvolnit dříve.

Vláda by se mohla zabývat i zmírněním pravidla, které mezi 08:00 a 10:00 v obchodech vyhrazuje nákupní dobu pro seniory. Uvolnění v této věci si umí představit náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, řekl České televizi (ČT). Vojtěch koncem dubna uvedl, že o zrušení vymezené doby pro seniory by se mohlo mluvit na začátku června.

Vláda také projedná novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která v reakci na nové předpisy EU ruší od příštího daňové osvobození od DPH při dovozu malých zásilek o hodnotě do 22 eur. Opatření má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur a zároveň narovnat podnikatelské prostředí. Podle některých analytiků by tak zboží mohlo podražit na víc než dvojnásobek.

Vláda dnes také projedná jmenování staronového rektora Univerzity Hradec Králové, Kamila Kuči, kterého v únoru na další čtyři roky do čela školy zvolil akademický senát školy. Aby mohl ve funkci rektora pokračovat, musí s tím souhlasit vláda a prezident. Kromě toho by měla vláda projednat návrh ministerstva zdravotnictví na zavedení nového systému licencí pro pěstování léčebného konopí.