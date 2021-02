Vláda bude dál jednat o koronavirových opatřeních, zasedne večer

Praha - Vláda bude dnes pokračovat v jednáních o zpřísnění koronavirových opatření v Česku. Na rozsahu opatření se ministři shodli ve středu, dnes se kvůli nim opět sejdou s opozicí. Začátek zasedání kabinetu se plánuje na 18:00. Podle dosavadních informací by se mohly uzavřít mateřské školy a do škol by mohly přestat chodit i žáci prvních a druhých tříd základních škol. Kabinet zvažuje také omezení pohybu mezi kraji či do určité vzdálenosti od bydliště.

Vláda původně zasedala ve středu ráno, premiér Andrej Babiš (ANO) poté oznámil, že se k jednání vrátí večer. Opatření je podle něj nutné zpřísnit, protože stávající pravidla epidemii covidu-19 nebrání dost účinně. O podobě opatření pak vláda jednala se sociálními partnery či opozicí. Opoziční uskupení si vyžádala, aby jim kabinet předložil chystaná opatření s konkrétním odůvodněním.

Středeční jednání vlády bylo podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zatím bez závěrů. Kabinet se shodl na rozsahu opatření, dnes příslušné resorty zpracují definitivní texty, které ministři představí opozici. Vláda podle Hamáčka také požádá Sněmovnu, aby nouzový stav neskončil sobotou, ale až na konci března.