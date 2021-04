Vláda brzy projedná stav nákupu pásových bojových vozidel pěchoty

Uchazeči o největší novodobou zakázku české armády 27. dubna 2021 do Česka dopravili vzorky nabízených pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). V příštích týdnech je pak armáda podrobí podrobným testům a zkouškám. Na snímku je vozidlo CV90 od švédské společnosti BAE Systems.

Uchazeči o největší novodobou zakázku české armády 27. dubna 2021 do Česka dopravili vzorky nabízených pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). V příštích týdnech je pak armáda podrobí podrobným testům a zkouškám. Na snímku je vozidlo CV90 od švédské společnosti BAE Systems. ČTK/Voska Michal/Ministerstvo obrany ČR

Praha - Vláda na některém z nejbližších zasedání projedná stav nákupu pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). Ministerstvo obrany poté vybrané dodavatele osloví s žádostí o finální nabídku. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Pořízení 210 BVP za více než 50 miliard korun bude největší moderní zakázkou české armády.

"Hlavním cílem materiálu je shrnout současný stav a informovat o změně harmonogramu dodávek a plateb," uvedl Pejšek.

Plánovanou změnu v platbách a dodávkách ministerstvo zveřejnilo loni na konci května, kdy tendr začaly ohrožovat dopady krize kolem pandemie koronaviru. Proti původnímu plánu byly prodlouženy o dva roky dodávky, poslední techniku by tak vojáci měli dostat v roce 2027. Zároveň se změnilo financování, které bylo prodlouženo na sedm let do roku 2028. Podle Pejška rozložení plánovaných plateb v delším čase sníží zatížení rozpočtu ministerstva v jednotlivých letech.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je pro armádu a obranyschopnost České republiky nahrazení zastaralých sovětských bojových vozidel pěchoty klíčovým projektem. "Pokračujeme v něm, přestože nás podobně jako celou společnost limituje koronavirová situace. A protože od začátku postupujeme maximálně transparentně, chci nyní vládu informovat o aktuálním stavu," uvedl.

Poté, co vláda materiál schválí, ministerstvo pošle švédské společnosti BAE Systems, německé firmě Rheinmetall Landsysteme a španělské společnosti GDELS výzvu k podání finální nabídky. Ministerstvo chce smlouvu podepsat v druhém pololetí. Původní termín dokončení tendru se několikrát posunul. Podle odborníků mohou jeho uzavření odložit podzimní sněmovní volby.

V Česku je už trojice vozidel, která se tendru účastní. V následujících šesti týdnech stroje CV90, Lynx a ASCOD čekají podrobné testy a zkoušky.

Armáda požaduje 210 vozidel v sedmi různých modifikacích. Většina z nich bude sloužit jako BVP, která mají uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou a kanon ráže 30 milimetrů. Další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna. Armáda zároveň požaduje téměř tři desítky servisních a dílenských vozidel na kolovém podvozku. Důležitým kritériem při výběru vítěze bude i rozsah zapojení českého obranného průmyslu na výrobě vozidel.