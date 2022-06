Vláda balíček pro postižené schvalovat nebude, Jurečka návrhy dodá postupně

Praha - Opatření ke zmírnění dopadů zdražování na lidi se zdravotním postižením vláda v jednom balíčku schvalovat nebude. Ministerstvo práce předloží návrhy postupně jednotlivě. ČTK to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zmínil navýšení příspěvku na zaměstnávání, mobilitu či pomůcky.

"My jsme v zásadě na koaliční úrovni dohodnuti na těch opatřeních, která chceme realizovat... Kroky začneme v příštích týdnech dělat tak, aby ještě v průběhu letošního roku na tyto podpory a na jejich zvýšení došlo. Nebude to jeden balíček, protože někde je novela, někde je to nařízení vlády, někde je to případně úprava vyhlášky," uvedl Jurečka.

O balíčku opatření Jurečka začal mluvit koncem dubna. Slíbil tehdy jeho přípravu do měsíce. Před dvěma týdny po jednání kabinetu uvedl, že je potřeba doplnit ještě propočty parametrů a dopadů, aby koalice mohla na minulém vládním zasedání rozhodnout. Vláda se před týdnem ale pak věnovala evropskému předsednictví.

Stát přispívá na výdělek handicapovaných firmám s víc než polovinou postižených pracovníků. Jejich pracovní výkon totiž bývá omezený. Podniky mohou od státu získat tři čtvrtiny mzdových nákladů lidí s postižením, ale nejvýš 13.600 korun. Částka se upravovala naposledy předloni od října, kdy se přidalo 800 korun. Zaměstnavatelé žádají o vyšší podporu. Poukazují na to, že minimální mzda od poslední úpravy rostla už dvakrát, příspěvek se ale nezměnil. Nejnižší výdělek činí od letoška 16.200 korun.

Příspěvek na mobilitu je pro lidi s průkazem ZTP či ZTP/P a činí 550 korun měsíčně. Naposledy vzrostl o 150 korun od ledna 2018. Loni se na něm vyplatilo 1,7 miliardy. O jaké úpravě bude vláda jednat, není jasné. Novelu se zvýšením příspěvku předkládá nyní ve Sněmovně i opozice. SPD navrhuje navýšení na 800 korun a ANO na 2000 korun.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je pro lidi s vážným handicapem. Stanovuje se podle příjmu žadatele a jeho blízkých i ceny pomůcky.

U plánovaného balíčku se mluvilo také o případném zvýšení příspěvku na péči. Ten se vyplácí ve čtyřech výších podle závislosti na pomoci. Činí měsíčně 880 Kč, 4400 korun, 12.800 Kč a 19.200 korun pro dospělé a 3300 Kč, 6600 korun, 13.900 Kč a 19.200 korun pro děti. Podle informací ČTK se zvažovala úprava dvou nejnižších dávek. Národní rada osob se zdravotním postižením už dříve uvedla, že se vede vážná diskuse o zvýšení nejnižší částky dospělým až na 2000 korun.

Debata se podle dřívějších informací vedla i o zvýšení částek na výživu pro lidi v hmotné nouzi, kteří mají kvůli zdraví dietu třeba při dialýze, celiakii, osteoporóze, cukrovce či v těhotenství. Měsíčně mohou pobírat k příspěvku na živobytí ještě od 1000 do 2800 korun podle nemocí. Pro nárok na podporu se posuzuje nejen příjem a majetek žadatele, ale i členů domácnosti.