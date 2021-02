Vláda až na výjimky uzavře okresy Cheb, Sokolov a Trutnov

Praha - Kvůli rychlému šíření covidu-19 a zahlcení nemocnic se od půlnoci až na výjimky uzavře Trutnovsko v Královéhradeckém kraji a okresy Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji. Rozhodla o tom dnes vláda. Lidé, kteří tam bydlí, nebudou moci okres opouštět, pokud nemají k cestě povolený důvod, například za prací, do školy, na úřad či za lékařem. Obyvatelé jiných regionů tam nebudou moci kromě vymezených výjimek přijet. Na veřejných místech bude povinné nosit respirátor FFP2 nebo přinejmenším chirurgickou roušku. Zástupci postižených okresů tvrdí, že vláda na kritickou situaci reagovala pozdě a přísnější pravidla pro volný pohyb bude složité vymáhat.

Vláda do Královéhradeckého a Karlovarského kraje pošle dohromady milion jednorázových roušek ze státních rezerv, určené jsou pro sociálně slabé. Jedná i o dodávce respirátorů do škol a školek.

Opatření se dotkne skoro 300.000 lidí. V okrese Cheb podle posledních údajů Českého statistického úřadu žije 91.401 lidí. V okrese Sokolov žilo na konci třetího čtvrtletí 87.854 lidí. Celkem se tak omezení pohybu v Karlovarském kraji týká více než 179.000 lidí. Okres Trutnov je druhým nejlidnatějším okresem Královéhradeckého kraje. Koncem září 2020 na Trutnovsku žilo 117.684 obyvatel.

Video: V okresech Cheb, Sokolov a Trutnov vláda omezí od pátku pohyb

11.02.2021, 11:40, autor: ČTK/Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Zpřísnění omezení volného pohybu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vysvětlil tím, že v daných okresech je počet nakažených třikrát až čtyřikrát vyšší než ve zbytku země. Nemocnice mají plné kapacity a musejí pacienty převážet jinam. "Až na výjimky jsme osobám, které v těchto okresech bydlí, zakázali je opouštět, a osobám, které zde bydliště nemají, naopak zakázali sem přijet," oznámil Blatný po mimořádném jednání kabinetu.

Omezení pohybu nebude platit pro děti při cestě do škol a jejich doprovod či pro lidi dojíždějící do jiných okresů do práce. Opustit domov bude možné také kvůli péči o příbuzné i zvířata, neodkladným cestám do zdravotnického zařízení, na úřad, do kostela či na svatbu. Vždy budou muset ale účel cesty doložit. Do okresů s omezeným volným pohybem nebudou moci přijíždět lidé, kteří tam mají nemovitosti, ale trvale tam nebydlí. Opatření se nebude vztahovat na tranzit přes uzavřené okresy.

Zaměstnavatelům vláda doporučila režimová opatření na pracovištích, co největší využití práce z domova a pravidelné antigenní testování. Například ve Vrchlabí na Trutnovsku má jeden ze tří výrobních závodů automobilka Škoda. Omezený přístup budou mít lidé z jiných okresů i do části Krkonoš ležící v tomto okrese.

Na dodržování opatření má dohlížet na příjezdových silnicích policie, detaily má oznámit na odpolední tiskové konferenci. Pokud by síly nestačily, požádala by vláda o pomoc armády, řekl Blatný.

Přijatá opatření jsou podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) vymahatelná, pokud se například upřesní to, jak budou lidé prokazovat účel svých cest. Nevidí problém, pokud bude člověk cestovat do zaměstnání, obtížnější může být podle něj prokazovat některé ostatní výjimky.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) si myslí, že zpřísněná omezení pohybu v okrese Trutnov bude nutné dodržovat, lépe lze ale zvládnout epidemii testováním, trasováním a urychlením očkování. Trutnovský starosta Ivan Adamec (ODS) považuje nařízení vlády v okrese za zbytečné a nekoncepční, vymahatelnost nařízení bude podle něj komplikovaná. Vláda by měla spíše v postižených okresech urychlit očkování.

Přísnější opatření v okresech Cheb a Sokolov měla podle chebského místostarosty Jiřího Černého (VPM) přijít dřív. Situace na Chebsku je podle něj špatná delší dobu. Pokud jde o to, jak se budou nařízená opatření kontrolovat a vymáhat, ale město čeká na upřesnění. Apeloval na obyvatele, aby aspoň týden zůstali doma, a pomohli tak zastavit šíření koronaviru.

Situace v sokolovské nemocnici je kvůli šíření covidu-19 podle tamních lékařů kritická. Chybějí lůžka, pacienty je nutné selektovat a nelze všem poskytnout potřebné přístroje, řekl České televizi primář interního a covidového oddělení Nemocnice Sokolov Martin Straka. Uzavření Sokolovska a Chebska vnímá jako gesto, že si vláda uvědomila vážnost situace. Opatření ale měla přijít dřív.

Také Fakultní nemocnice Hradec Králové je v tuto chvíli téměř na hraně kapacit. Hospitalizovaných s covidem-19 má víc než 220, z toho šest desítek na lůžkách intenzivní péče. Pacienti ale v žádném případě neleží na chodbách a mají zajištěnou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Zástupci nemocnice tak reagovali na dnešní vyjádření ministra Blatného, které s odkazem na vyjádření ředitele nemocnice pronesl na tiskové konferenci po zasedání vlády.

Opatření vlády bude platit od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu. Pro jeho pokračování zatím ale nemá menšinový kabinet zajištěnou podporu ve Sněmovně. Pokud poslanci stav nouze neprodlouží, skončí v neděli 14. února. Vláda by v tom případě většinu opatření převedla pod zákon o ochraně veřejného zdraví, ale bylo by to možné jen v omezené míře, uvedl ministr Blatný.