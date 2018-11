Praha - Kraje by neměly dostat pravomoc schvalovat předpokládané počty uchazečů o výuku v jednotlivých oborech vzdělání ve svých středních školách. Zřejmě tak se vláda podle podkladů postaví na úterní schůzi ke školské novele Karlovarského kraje, která by širší kompetenci regionů vůči svým středním školám uzákonila.

V současnosti stanoví počty uchazečů ředitelé středních škol a zřizovatelé nemají podle autorů novely zákonnou možnost jejich záměry ovlivnit. Do zákona proto kraj navrhl přidat jednu větu, podle níž by kraj mohl předpokládaný počet přijímaných uchazečů podmínit svým schválením.

"Tento nevyvážený zásah do rozhodování by vyvolal například neplánované změny v pedagogickém sboru, kdy by bylo v důsledku rozhodnutí zřizovatele školy o počtu přijímaných uchazečů nutné buď pedagogy propustit, nebo naopak přijmout," stojí v předběžném stanovisku kabinetu pro zákonodárce, kteří budou předlohu schvalovat. Vláda by podle dokumentu měla také připomenout, že počet přijímaných uchazečů souvisí i s rozpočty jednotlivých škol.

Předkladatelé novelu zdůvodňují potřebou dát krajům možnost rozhodovat, jaké obory budou školy nabízet a kolik uchazečů do nich přijmou. Mohly by tedy podle důvodové zprávy naplňovat své strategie středního školství proti pohledu ředitele školy.

Kabinet ale podle podkladů upozorní na to, že zřizovatelé mohou už nyní počet žáků školy i oboru ovlivňovat. Mohou využít své dlouhodobé záměry a u konkrétních škol mohou navrhovat úpravy v zápisu kapacit v rejstříku škol a školských zařízení, stojí v nich.