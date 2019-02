Praha - Vláda v pondělí zřejmě odmítne návrh Pirátů na prodloužení lhůt pro podávání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc. Týkat se má především daní z příjmů a má to motivovat občany k tomu, aby více využívali elektronická podání. Vláda podle návrhu stanoviska na vládním webu považuje za žádoucí, aby taková změna prošla standardním legislativním procesem, kde by byla důkladně posouzena. Nedomnívá se také, že by změna přinesla vyšší podíl elektronických přiznání, což Piráti předpokládají.

Pirátská novela daňového řádu se týká daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců. Fakticky půjde hlavně o daně z příjmů. Totožný návrh předložili Piráti jako pozměňovací návrh k vládnímu daňovému balíčku, který Sněmovna schvalovala v prosinci. Sněmovní většina ho tehdy ale odmítla. Senát ho však doporučil do daňového balíčku vložit a nyní o tom opět rozhodne Sněmovna.

Daňoví poplatníci podávají daňové přiznání zpravidla do konce března. Piráti navrhují tuto lhůtu o měsíc prodloužit. Pokud musí mít poplatník účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo pokud využívá služby daňového poradce, mohou ho podat až do konce června. Tuto lhůtu pirátský návrh zachovává. Návrh již dříve podpořila Komora daňových poradců.

Piráti argumentují hlavně tím, že v tuzemsku platí jedna z nejkratších lhůt pro podávání daňového přiznání. Mnoho poplatníků má podle nich problém v tomto krátkém období shromáždit veškeré potřebné doklady, například potvrzení od různých zaměstnavatelů včetně zahraničních. Za další problém označují nízkou míru elektronicky podaných daňových přiznání. Vysoký počet papírových přiznání podle nich zbytečně zatěžuje úředníky a zvyšuje nároky na státní rozpočet.

Vláda se ale nedomnívá, že navrhovaná změna povede k nárůstu počtu elektronicky podaných přiznání. Již nyní představuje podíl elektronických přiznání u daně z příjmů právnických osob kolem 90 procent, uvádí vláda. U daně z příjmů fyzických osob se podíl elektronicky podávaných přiznání pohybuje kolem 11 procent, ale 60 procent těchto přiznání vykazuje přeplatek. Prodloužení lhůty pro podání přiznání a s tím spojené oddálení výplaty přeplatku nebude pro větší část daňových subjektů žádoucí, míní vláda. Ministerstvo financí je ale připraveno navrhovanou změnu začlenit do změny daňového řádu, kterou připravuje na letošní rok.