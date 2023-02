Vláda aktualizuje své programové prohlášení, projedná i novelu týkající se SSHR

Praha - Aktualizaci svého programového prohlášení projedná na dnešním zasedání vláda Petra Fialy (ODS). Ministři mají na programu i novelu zákona o investičních pobídkách nebo předlohu, která na základě zkušeností z epidemie covidu-19 a migrační vlny z Ukrajiny upravuje systém plánování a přípravy na krizové stavy v souvislosti se státními hmotnými rezervami.

Kabinet své programové prohlášení zveřejnil začátkem loňského roku. Nynější aktualizaci vysvětluje pětikoalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starostů s Piráty zejména dopady války na Ukrajině, která začala před rokem. Fiala dříve uvedl, že programové prohlášení by kabinet po roce hodnotil v každém případě. Periodicky je podle něj nutné probrat, co se podařilo splnit, co je třeba urychlit, ale také realisticky zhodnotit harmonogram jednotlivých plánů.

Novela některých předpisů o krizových stavech či zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv (SSHR) má reagovat na praktické zkušenosti posledních let. Podle SSHR se ukázalo, že právní úprava není dostatečně pružná a připravená na aktuální rizika. Ambicí novely tak je, aby se nemohla opakovat situace z počátku koronavirové epidemie, kdy byl v ČR nedostatek stěžejních pomůcek. Zavést má také rezervační systém pro hmotné rezervy.

Novela o investičních pobídkách by měla zrušit povinnost ministerstva průmyslu a obchodu předkládat kabinetu k projednání každou žádost o investiční pobídku. Vláda má na programu také několik nařízení vlády vypracovaných ministerstvem zemědělství, k poslaneckému návrhu týkajícímu se Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pak kabinet zaujme pravděpodobně neutrální postoj.

Pro informaci by vláda mohla dostat rozhodnutí ministryně obrany jmenovat ode dneška novým náčelníkem Vojenské policie Jiřího Ročka. Na programu je i strategie letecké záchranné služby po roce 2028 či vyhlášení výběrového řízení na místo státního tajemníka na ministerstvu financí. Dosavadní tajemník Petr Bejček ode dneška vede Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP).