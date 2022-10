Vláda a prezident Chorvatska se přou o účast na výcviku pro ukrajinské vojáky

Záhřeb - Chorvatsko je připraveno v rámci nově zřízené mise Evropské unie cvičit na svém území ukrajinské vojáky, uvedl dnes premiér Andrej Plenković. Postoj jeho vlády vyvolal spor s prezidentem Zoranem Milanovičem, který uvedl, že tomuto kroku jako velitel ozbrojených sil zabrání. Informovala o tom agentura HINA.

Státy EU v pondělí schválily vytvoření výcvikové mise pro přibližně 15.000 ukrajinských vojáků. Trvat má dva roky s možností prodloužení. Spolu s Chorvatskem podle Plenkoviče nabídlo své území pro výcvik ukrajinských vojáků 12 dalších zemí. Český ministr zahraničí Jan Lipavský v pondělí uvedl, že ČR misi plně podporuje. Český příspěvek bude podle něj vycházet "z technické debaty".

"Nepodporuji tuto myšlenku a nepodporuji zapojování Chorvatska do této války více, než je zapotřebí. Je to zatažení války do Chorvatska," řekl v úterý Milanović. "Jako vrchní velitel to neschválím," dodal.

Premiér Plenković odmítl, že by se Chorvatsko zapojením do výcvikové mise stalo účastníkem války na Ukrajině, a prezidenta a jeho podporovatele v parlamentu obvinil z proruských postojů. Uvedl, že jeho kabinet podporuje Ukrajinu různými způsoby včetně vojenských dodávek již řadu měsíců. Připomněl také, že během války v Chorvatsku v letech 1991 až 1995 se chorvatským vojákům dostávalo výcviku od zahraničních instruktorů.

Předseda vlády neřekl, jakým způsobem hodlá přehlasovat případné Milanovičovo veto vůči výcvikové misi, které by vyžadovalo dvoutřetinovou většinu v chorvatském Saboru.

Milanović učinil v souvislosti s válkou na Ukrajině řadu kontroverzních výroků, které byly v rozporu s oficiální politikou chorvatské vlády. Začátkem září uvedl, že politika EU vůči Ukrajině je hloupá a není v zájmu Chorvatska. Ještě před zahájením ruské invaze vyzýval Západ k dohodě s Ruskem a Ukrajinu označil za "rukojmí Spojených států a Británie" a "jednu z nezkorumpovanějších zemí světa".