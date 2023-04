Vlach vybojoval bronz na SP moderních pětibojařů v Budapešti

Budapešť - Moderní pětibojař Martin Vlach skončil při obhajobě loňského vítězství na Světovém poháru v Budapešti třetí. Na stupně vítězů se posunul po stíhačce v závěrečném kombinovaném běhu se střelbou. Druhý český finalista Jan Kuf doběhl patnáctý.

Vlachovi v Budapešti nevyšel šerm, v němž dnes po pátečním základním kole další body nepřidal. Dařilo se mu však v jízdě na koni, kterou zvládl jako druhý nejlepší s plným počtem bodů. Do kombinované části vybíhal jako dvanáctý s odstupem téměř půl minuty na medailové pozice. Postupně ale stahoval a Korejce So Čchang-wana nakonec o bronz připravil až v cílové rovince.

"V průběhu to pořád nevypadalo, ve čtvrtém kole jsem byl asi sedmý osmý, ale postupně jsem stahoval. Před poslední střelbou se to hezky sešlo a tu jsem tam poslal bezchybně, takže jsem vybíhal pátý. Kluci přede mnou už nemohli a já ještě mohl," okomentoval v tiskové zprávě závěrečný běžecký úsek, do kterého šel naplno s vědomím toho, že vynechá čtvrtý díl SP a bude mít čas na regeneraci před finále.

Závod mužů ovládl Korejec Čun Ung-tche před Muhanádem Šabánem z Egypta. Finále žen bez české účasti vyhrála domácí Blanka Guziová.