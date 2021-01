Vlach v nájezdech zajistil Liberci výhru ve Zlíně

Zlín - Hokejisté Liberce vyhráli v zápase 38. kola extraligy na ledě Zlína 3:2 po samostatných nájezdech a bodovali v devátém utkání v řadě. Sedm z nich Severočeši vyhráli. Utkání rozhodl v osmé sérii nájezdů Jaroslav Vlach. Liberec tak porazil Zlín poprvé v sezoně.

Liberečtí do utkání vstoupili lépe a velmi rychle se dostali do vedení. Ve 3. minutě stačilo do prudkého pasu od Rychlovského Najmanovi jen nastavit hůl k tomu, aby puk protečoval mimo dosah Hufa. Zlín se postupně dostal do tempa a ve 12. minutě Svoboda v přesilovce vyrovnal.

Šance si poté vypracovali hráči obou týmů, gól Beranů měli na hokejce Karafiát nebo Nosek, na druhé straně zase sám před domácím gólmanem neuspěl Pavlík. O změnu skóre se postaral až v 19. minutě v početní výhodě Lenc. Blízko vyrovnání byl Köhler, nedokázal však trefit odkrytou branku.

Na začátku druhé třetiny ale domácí již vyrovnali. Zasloužil se o tom Dobiáš po přečíslení s Kubišem. Berani byli aktivnější, vytvářeli si šance, libereckého gólmana se jim ale nedařilo překonat. Neuspěli Okál, Vopelka ani Dufek.

Třetí část moc akcí nenabídla, a když už nějakou, tak ve prospěch domácích. Okál i Köhler vyměnili své dobré pozice pro střelu za nahrávky, které ale ani v jednom případě nenašly adresáta. Zlomit nerozhodný stav mohl Lenc sedm minut před koncem, poprvé jeho teč těsně minula branku, podruhé jej vychytal Huf.

Hosty dostala na koně přesilová hra v 56. minutě. Tygři sevřeli Zlín a vytvořili si drtivý tlak, ve kterém mohl rozhodnout Jelínek. Hufa však nepřekonal. Kapitán Severočechů se mohl stát hrdinou zápasu, v poslední sekundě ale netrefil odkrytou branku.

Poté, co se nerozhodlo ani v prodloužení, přišly ke slovu nájezdy. Na straně domácích se dvakrát trefil Dufek, za hosty Gríger, Bulíř a v osmé sérii rozhodl Vlach.

PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 2:3 po sam. náj. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12. J. Svoboda, 23. Dobiáš (Kubiš, P. Sedláček) - 3. A. Najman (Rychlovský, Knot), 19. Lenc (Birner, Bulíř), rozhodující nájezd J. Vlach. Rozhodčí: Hradil, Vrba - Bryška, Hlavatý. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

Zlín: Huf - Řezníček, Žižka, Suhrada, Ferenc, D. Nosek, M. Novotný, Gazda - Kubiš, Fořt, Vopelka - Okál, Fryšara, J. Svoboda - Köhler, Karafiát, Dufek - Dobiáš, P. Sedláček, Ondráček. Trenér: R. Svoboda.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Hanousek, Rosandič, Kolmann, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - A. Musil, Gríger, Průžek - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - Šír, A. Najman, Rychlovský. Trenér: Augusta.